«أويل برايس»: مصر مؤهلة لأن تصبح قوة عالمية فى تصدير الغاز

أشاد موقع "أويل برايس" الأمريكي- المختص بأخبار أسواق النفط حول العالم - بتطور أداء قطاع النفط والغاز المصري خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن مصر في طريقها لأن تصبح "قوة عالمية" ولاعبًا رئيسيًا في مجال تصدير الغاز الطبيعي المسال.

وذكر الموقع في تقريره أن احتياطات الغاز البحرية والبرية الخاصة بمصر تعد "جذابة تجاريًا بالشكل الكافي"، في ظل سعى الحكومة على زيادة قدرتها على إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وتوسيع عملياتها للتنقيب عن النفط في البحر المتوسط، ودخول الأسواق الأوروبية والآسيوية مع زيادة إمدادات الغاز وتعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على قدم وساق للاستفادة من ارتفاع أسعار الغاز العالمية (وخاصة في أوروبا)، موضحًا أن مصانع إسالة الغاز الطبيعي المصرية تعمل بكامل طاقتها حاليا، حيث تصدر الدولة حاليا ما يعادل 1.6 مليار قدم مكعب يوميا، من محطتي تسييل الغاز الطبيعي (إدكو ودمياط).

صناعة الغاز تشهد نجاحا ومصر تحقق حلمها

وقال الموقع الأمريكي، "تشهد صناعة الغاز الطبيعي المسال التي طالت معاناتها في مصر النجاح أخيرًا حيث تستفيد البلاد من قيود سوق الغاز الأوروبية وتستغل التطورات الجيوسياسية الإقليمية، حتى تحقق القاهرة حلمها في أن تصبح لاعبًا عالميًا في مجال الغاز الطبيعي المسال".

وأضاف "إن صناعة الغاز الطبيعي المسال في البلاد تستعد لنمو كبير، مع أكبر منتج لها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ، بعد أن عرضت للتو شحنة على أساس الشحن على ظهر السفينة (FOB) للتحميل خلال 28 و 29 ديسمبر من مصنع دمياط للغاز الطبيعي المسال"، مشيرا إلى أن مناقصات" إيجاس" الأخيرة نجحت بشكل كبير حيث باعت الشركة أربعة من أصل خمس شحنات فورية للشحن بين ديسمبر وفبراير.

الغاز المصري أصبح سلعة ساخنة

وتابع: "أصبح الغاز الطبيعي المسال في مصر سلعة ساخنة في الفترة الأخيرة؛ حيث تتوق الأسواق الأوروبية والآسيوية إلى إمدادات إضافية والطلب في شرق البحر المتوسط".

ولفت التقرير إلى طلب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الأسبوع دعما عاجلاً في مجال الغاز الطبيعي، لمواجهة نقص الكهرباء في بلاده، متوقعا إن المناقشات الجارية بين الجانبين في هذا الشأن من الممكن أن تمهد الطريق أمام لبنان نحو تعاونًا محتملا مع منتدى غاز شرق المتوسط ، الذي يعزز التعاون بين مصر ودول حوض البحر المتوسط.

وتابع أنه في غضون ذلك، تقوم مصر وقبرص بتكثيف مباحثاتهما الثنائية، حيث جرى خلال اجتماع بين وزير البترول المصري ، طارق الملا، ووزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي ناتاشا بيليدس ، بحث إمكانية زيادة التعاون في مجال الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي للبلدين هو ربط حقل الغاز الطبيعي القبرصي أفروديت بمحطات الغاز الطبيعي المسال في مصر.

وشدد التقرير في مجمله، على تطور مصر في مجال الطاقة وسعي الدولة للتحول لمركز إقليمي للطاقة مستفيدة من الميزة التنافسية والفائض في إنتاج الطاقة، والعمل على خلق شبكة ربط مع دول الخليج وقارة إفريقيا، من ناحية، وعدد من دول حوض البحر المتوسط، مثل قبرص واليونان لتصدير الطاقة لدول أوروبا، من ناحية أخرى.