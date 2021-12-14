سلطنة عمان تعلن اكتشاف متحور «أوميكرون» على أراضيها

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان عن تسجيل أول حالتي إصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، لتكون خامس دولة خليجية تعلن وجود إصابة بالمتحور على أراضيها.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن الوزارة أنه تم تسجيل الحالتين وهما "لمواطنين قدما من السفر" وأوضحت أن "حالتهما مستقرة ويخضعان للتقصي الوبائي".

و كانت كل من الإمارات، والسعودية، والبحرين، والكويت، أعلنت خلال الأيام الماضية وجود إصابات بالمتحور فيها.

يذكر أن السلطنة قررت في 27 من الشهر الماضي تعليق دخول القادمين من 7 دول، بينها جنوب إفريقيا، ابتداء من 28 نوفمبر بسبب مخاوف تتعلق بجائحة كورونا.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس المتحور إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه انتشار السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات المضادة للفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، و فضلا عن مجموعة من الدول في الجنوب الإفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول أفريقيا الجنوبية والتي تعاني أصلا من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.