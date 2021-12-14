الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

رئيس وزراء بريطانيا: نعانى من موجة كبيرة من انتشار متحور «أوميكرون»

بوريس جونسون
بوريس جونسون

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن بلاده تعاني من "موجة كبيرة" بشأن انتشار متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.


وأضاف جونسون، في تصريحات صحفية نقلتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن متحور "أوميكرون" ينتشر بسرعة كبيرة في ظل عمليات التطعيم الكبيرة داخل المملكة المتحدة.


وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أن هذه التطورات بشأن "أوميكرون" يمكن أن تقود إلى المزيد من الإصابات و نقل الحالات إلى المستشفى علاوة على الوفيات، مشددا على ضرورة تلقي التطعيمات المضادة لفيروس كورونا.. قائلاً: "لهذا السبب من الضروري للغاية الحصول على الحماية التي تحتاجها".

 

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب أفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

 

وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس  المتحور إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه  انتشار السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات المضادة للفيروس.

 

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلا عن مجموعة من الدول في الجنوب الأفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول أفريقيا الجنوبية والتي تعاني أصلا من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.

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