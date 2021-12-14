رئيس مجلس الشورى البحرينى: منفتحون على جميع البرلمانات والمجالس التشريعية حول العالم

قال رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح، إن السلطة التشريعية في بلاده، منفتحة على جميع البرلمانات والمجالس التشريعية في دول العالم، وذلك حرصًا على التعاون التشريعي، وتنسيق المواقف والرؤى تجاه القضايا المشتركة.

وأكد رئيس المجلس، خلال لقائه الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن شونجونج، وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية، أنَّ المجلس يولي اهتمامًا كبيرًا في المشاركة والتفاعل الإيجابي مع مختلف الفعاليات والأنشطة التي ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي، معربًا عن الفخر والاعتزاز بالتمثيل المشرّف لمملكة البحرين في اللجان الدائمة بالاتحاد البرلماني الدولي، والعطاءات المثمرة التي يقدمها أعضاء السلطة التشريعية خلال اجتماعات الاتحاد.

وأشار إلى الجهود الكبيرة التي يقوم بها الاتحاد البرلماني الدولي منذ تأسيسه قبل نحو 132 عامًا؛ لترسيخ الديمقراطية والمشاركة السياسية الفاعلة والناجحة، مشيدًا بالخطوات التي اتخذها الاتحاد لضمان استمرار اجتماعاته، وخصوصًا خلال انتشار جائحة كورونا (كوفيد 19) على المستوى العالمي، ومواصلة بحث ومناقشة القضايا والموضوعات التي تساند المساعي المستمرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ التحولات والتحديات التي تشهدها دول العالم، تضع مسؤولية أكبر أمام البرلمانات لصوغ تشريعات وقوانين تتواءم مع مختلف المتغيرات، مؤكدًا ضرورة استمرار التشاور وتبادل الخبرات بين البرلمانات، ووضع الرؤى والمبادرات المساندة لعمل وبرامج الحكومات.

من جهته، أكد الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، أن التقدم الملحوظ الذي تشهده مملكة البحرين في المجالات كافة، يعكس رؤى طموحة، وتطلعات مستقبلية تضمن استدامة التنمية والازدهار، مشيدًا بالأدوار المهمة التي تقوم بها الوفود البرلمانية لمملكة البحرين، وما تقدّمه من اقتراحات وأفكار بنّاءة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، وبما يُسهم في رفد مسيرة العمل البرلماني الدولي بمزيدٍ من التطور، ويعود بالنفع والخير على الشعوب والدول.

وأعرب عن الاعتزاز والثناء بالمسيرة الديمقراطية لمملكة البحرين، وما تشهده من نهضة تشريعية تعزز المكانة المرموقة للمملكة في المجالات كافة.