الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة»: تسجيل 799 إصابة جديدة بكورونا.. و44 حالة وفاة

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 1321 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 307926 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 799 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 44 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 369997 من ضمنهم 307926 حالة تم شفاؤها، و 21104 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد ناشدت المواطنين في حال أي ظهور أعراض مرضية لفيروس كورونا الالتزام بتطبيق العزل الذاتي في المنزل والتوجه إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة و السكان،  أو الاتصال مباشرة بالخط الساخن "105" للاستفسارات عن فيروس كوروونا، كما لفتت إلى أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية على الرقم "1440"، مؤكدة أن تلك الخطوط تتميز بتقديم استشارات طبية دقيقة وسريعة للمواطنين.

الصحة حالات الشفاء فيروس كورونا المستشفيات الرعاية الطبية الصحة العالمية المتعافين من الفيروس إجراءات الترصد والتقصي الفحوصات منظمة الصحة العالمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

فعّال.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي فقط

إحالة كريم الهوارى المتسبب فى وفاة 4 بـ«حادث الشيخ زايد» للجنايات

«الصحة»: تسجيل 799 إصابة جديدة بكورونا.. و44 حالة وفاة

سريع.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا للطلاب والموظفين والمسافرين 2022

مصدر أمنى ينفى القبض على والد عبدالله الشريف

سلطنة عمان تعلن اكتشاف متحور «أوميكرون» على أراضيها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سعد زايد

الحاقدون على حضارتنا المصرية

منى رجب

ارتباك فى الافتتاح ومذيعة غير موفقة وفقرة كوميدية مقحمة

محمود خليل

«السقّا مات».. وعاشت الحنفية

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية.. " ٢ "

لواء. محسن الفحام

كيف تصنع قائدًا

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تضع المملكة المتحدة والدنمارك على قائمة كورونا الحمراء

فلسطين: نريد إجراءات دولية قادرة على وقف الاستيطان والتطهير العرقى بالقدس

سر اجتماع الـ 4 ساعات.. تفاصيل زيارة نفتالى بينيت إلى الإمارات