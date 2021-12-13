السعودية تطلق مبادرة لمس الحجر الأسود بتقنية الـVR

دشنت رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، مبادرة الحجر الأسود الافتراضى والتى أطلقتها وكالة شؤون المعارض والمتاحف ممثلةً فى الإدارة العامة للمعارض الرقمية، بالتعاون مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، وتهدف المبادرة إلى استخدام الواقع الافتراضي (VR) والتجارب الرقمية التى تشير إلى محاكاة الواقع الحقيقى.



وأكد الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، اليوم الاثنين، خلال تدشينه للمبادرة العمل على إنشاء بيئة محاكاة افتراضية، لمحاكاة أكبر عدد ممكن من الحواس، مثل الرؤية والسمع واللمس وحتى الشم، لتصل جميع مخرجات الرئاسة التي تخص الحرمين الشريفين، وما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، إلى جميع أنحاء العالم من خلال العالم الافتراضي وهي تحاكي الواقع بكل وضوح وصدق.

وذكر الشيخ السديس أن الحرمين الشريفين يمتلكان مكانز دينية وتاريخية عظيمة، يجب العمل على رقمنتها وإيصالها للجميع، في ظل ما يوفر من إمكانيات ودعم سخي من قيادتنا الرشيدة.