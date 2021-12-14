الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اختطاف سفينة حاويات بالقرب من سواحل ​غينيا​ الاستوائية

اختطاف سفينة حاويات
اختطاف سفينة حاويات

كشفت شركة Dryad Global الأمنية المختصة بالملاحة البحرية، عن اختطاف قراصنة سفينة حاويات بالقرب من سواحل ​غينيا​ الاستوائية، خارج مياه ​خليج غينيا​، جنوب شرقي ميناء لوبو في غينيا الاستوائية.

 

ولفتت الشركة إلى أن ​القراصنة​ احتجزوا 6 أفراد من طاقم ​السفينة​، حسب المعطيات الأولية.

 

وأوضح موقع الشركة أن هذا هو الحادث العاشر من نوعه في عام 2021، حيث تم اختطاف 76 من البحارة كرهائن.

 

وفى يناير من العام الجارى، تعرضت سفينة شحن ترفع العلم الأمريكي،  لهجوم قراصنة في خليج غينيا قبالة سواحل جمهورية توجو، في أعقاب اختطاف سفينة شحن تركية ترفع علم ليبيريا خلال الأسبوع الماضي.



وأفاد موقع "ماريتايم بوليتن" الإلكتروني المتخصص في شئون ومشكلات الملاحة البحرية، بأن السفينة تعرضت للقرصنة بينما كانت في طريقها إلى مدينة لاجوس النيجيرية قادمة من جزر الكناري الإسبانية.



وأشار الموقع إلى أن السفينة التي ترفع علم الولايات المتحدة، تعرضت للقرصنة وتحويل مسارها، فيما لم ترد معلومات عن الوضع الصحي لطاقمها.



وخلال العام الماضي شهد خليج غينيا وقوع 95% من عمليات الخطف والقرصنة ضد السفن التجارية حول العالم، والبالغ عددها 195 بحسب تقرير المكتب البحري التابع لغرفة التجارة الدولية.

 

وفى نوفمبر من العام الماضى، أعلنت غينيا الاستوائية اختطاف 7 أجانب على أيدي قراصنة قبالة سواحلها بخليج غينيا.



وذكر مكتب المعلومات التابع للحكومة في غينيا الاستوائية - في بيان نقلته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، أن قراصنة هاجموا سفينة تابعة لشركة "إكسون موبيل"، وهي شركة نفط خاصة مقرها بالولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء الماضي بالقرب من حقل زافيرو النفطي.



وأضاف البيان أن مجموع طاقم السفينة كان 15 شخصًا من دول جنوب أفريقيا، الفلبين، صربيا، والكاميرون.



وكان المكتب البحري الدولي، قال الشهر الماضي إن حوالي 82% من عمليات اختطاف الطواقم في العالم تتم في خليج غينيا.

شركة أمنية ختطاف سفينة قراصنة سواحل غينيا ميناء لوبو

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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