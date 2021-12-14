الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدفاع الأمريكية: نراقب عن كثب برنامج إيران للصواريخ الباليستية

الصواريخ الباليستية
الصواريخ الباليستية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، أنها تراقب عن كثب البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربى، خلال مؤتمر صحفي، "نعلم جيدًا أن إيران طورت برنامجها الصواريخ البالستية، وهذا يشكل تهديدًا لمصالحنا ومصالح شركائنا".

وتابع كيربى ، قائلًا:"لدينا القدرة على حماية مصالحنا ومصالح شركائنا في المنطقة من أي تهديد يشكله البرنامج الصاروخي الإيراني".

وفى تصريحات سابقة، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن من السابق لأوانه قول ما إذا كانت إيران قد عادت إلى المحادثات النووية بنهج بناء بشكل أكبر، وذلك بعد أن قال كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين إنه تم إحراز تقدم، وفقًا لنائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية جالينا بورتر .

والسبت الماضي، بحث أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي هاتفيًا مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد الرؤية المشتركة بين البلدين بضرورة عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزيرين ناقشا كذلك خلال الاتصال الهاتفي عددًا من القضايا من بينها أهمية العلاقات الثنائية والقضايا الفلسطينية ـ الإسرائيلية وسائر التطورات الإقليمية.

فيما أكد رئيس الوفد الإيراني في مفاوضات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي، علي باقري كني، أن سلوك بلاده المسؤول أبقى الصفقة حية.

ونقل التلفزيون الإيراني عن باقري كني قولهد: "سلوك إيران المسؤول أبقى الاتفاق النووي.. خلق جو زائف خارج غرفة المفاوضات لا يمكن أن يقوض جدية المفاوضين في التوصل إلى اتفاق يحمي حقوق ومصالح الشعب الإيراني".

وشدد كبير المفاوضين الإيرانيين: "نحن جادون في المفاوضات ودخلناها بحسن نية وسنستمر كذلك".

وتستضيف فيينا الجولة السابعة من المفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

الولايات المتحدة البرنامج الإيرانى الصواريخ الباليستية إيران وزارة الدفاع الأمريكية

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وائل لطفي

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