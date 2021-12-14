الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التموين: تخفيض أسعار الأسماك بالمنافذ المتنقلة

أسعار الأسماك
أسعار الأسماك

كشف العميد طارق قرمان، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتسويق الأسماك، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم الدفع يوميًا بالسيارات المتنقلة التابعة للشركة البالغ عددها نحو 6 سيارات لتوفير احتياجات المواطنين من الأسماك الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة.

وأكد أنه يتم تخفيض ما بين جنيه إلى ثلاث جنيهات على الكيلو، مقارنة بما يتم طرحه في الفروع الثابتة، لمراعاة محدودي الدخل والبعد الاجتماعي للمواطنين، مشيرًا إلى أنه يتم الدفع بهذه المنافذ إلى المناطق التي تخلو من المنافذ التموينية، وخاصة في المدن الجديدة والمحافظات المجاورة  والشوارع الرئيسية والمناطق الشعبية.

وأشار القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتسويق الأسماك، إلى أنه يتم ضخ كميات كبيرة من الأسماك الطازجة والمجمدة يوميًا لتوزيعها، وخاصة مع ذروة الموسم الشتوي التي ترتفع السحب والطلب عن المعدلات الطبيعية على الفروع المنتشرة على مستوى الشركة البالغة نحو 26 فرعًا ثابتًا بطرحها للأسماك للمواطنين بأسعار مخفضة بنسبة 30 %، مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.

ولفت إلى أنه تم استلام كميات كبيرة من منتجات بحيرة ناصر، والتي تتضمن أنواع محتلفة من الأسماك، وهي البلطي الشبارة بسعر 23 جنيهًا للكيلو، وأسماك البلطي الدباش بسعر 34 جنيهًا للكيلو، وقشر البياض بسعر 35 جنيهًا للأصناف المتوسطة، و75 جنيهًا للأصناف الكبيرة التي تزن السمكة الواحدة من كيلو ونصف إلى 2 كيلو.

وأوضح أن إجمالي عدد الفروع المتطورة بالشركة المصرية لتسويق الأسماك التي تقوم بتوفير السلع التموينية وفارق نقاط الخبز والسلع الحرة بأسعار مخفضة بلغت 9 فروع متطورة ، بجانب  طرحها الأسماك الطازجة والمجمدة.

سيارات رئيس مجلس إدارة محدودي الدخل أسعار مخفضة أسماك بحيرة ناصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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