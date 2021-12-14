رئيس جامعة طنطا يستقبل محافظ الغربية و9 رؤساء جامعات ونائبى وزير التعليم العالى

استقبل الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، مساء الإثنين، محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، ووفدًا من رؤساء الجامعات المصرية ونائبي وزير التعليم العالي.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور كمال عكاشة، والدكتور محمد حسين، والدكتور حمدى شعبان، والدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية، والمستشار خيري عمارة المستشار القانوني للجامعة، وعدد من وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

يأتي ذلك فى إطار الاستعداد للزيارة المرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجامعة كفر الشيخ.

ضم الوفد الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات، والدكتور ياسر رفعت عبدالفتاح نائب وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي، الدكتور طارق عبدالله الجمال رئيس جامعة أسيوط، الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد ، الدكتور السيد عبد العظيم الشرقاوى رئيس جامعة السويس، الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، الدكتور أحمد محمد بيومي رئيس جامعة مدينة السادات، الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور محمد عزوز رئيس جامعة الأقصر.

أعرب رئيس الجامعة عن سعادته باستقبال رؤساء الجامعات، موجهًا الشكر للقائمين على حفل الاستقبال، من العاملين بمكتبه، والإدارة العامة للعلاقات العامة، ووحدة التوثيق الإعلامي، ودار الضيافة، ورعاية الشباب، وكورال الجامعة الموسيقى، والإدارة العامة للأمن.