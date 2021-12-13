الإثنين 13 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بشبرا الخيمة

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بشبرا الخيمة، دون وقوع إصابات أو خسائر بالأرواح.

البداية عندما تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة أرض الفرنوانى دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية لمكان الحريق.

تم الدفع بسيارتى إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية، إذ جرى السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح.

وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار مكون من 4 طوابق، على مساحة 45 مترًا، ونشب الحريق بالشقة الكائنة بالطابق الرابع، ملك المدعو "م ع أ"، 38 سنة، مهندس وأتت النيران على غرفة النوم والأنترية والمطبخ، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، ورجح مالك الشقة نشوب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الحماية المدنية شرطة النيران كهربا قليوب شبرا الخيمة مهندس

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وائل لطفي

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