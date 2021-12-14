الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

المدرسة التكنولوجية تقتنص دورى كرة قدم الأول لأكاديمية الفنون

دورى أكاديمية الفنون
دورى أكاديمية الفنون لكرة القدم

أقيمت المباراة الختامية لدوري أكاديمية الفنون لكرة القدم بين فريقي المدرسة التكنولوجية، والمعهد العالى للفنون الشعبية، بحضور الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية، والدكتور إسلام فهمي المشرف علي النشاط الرياضي، و لفيف من قيادات الأكاديمية والمعاهد المشاركة .

بدأ اللقاء بتوتر شديد انعكس على أداء الفريقين مع تبادل الكرات المفقودة من كلا الجانبين حتى جاء الخطأ من دفاعات الفنون الشعبية ليجد محمد رضا مهاجم التكنولوجية الكرة تتهادى إليه أمام المرمى ليحرز الهدف الأول ليرتقي بأهدافه الى 5 اهداف وينفرد بصدارة الهدافين وسط اشتعال للمدرجات.

 وسرعان ما عاد فنون شعبية الى اللقاء بتسديدة رائعة من معتز ابراهيم تسكن الزاوية اليمنى للحارس عمر رشدي ويعود باللقاء الي حالة التعادل لتتجدد امال الفنون الشعبية ومن قبلهم المسرحية، الا ان الشوط الثاني كان شوط الحسم للتكنولوجية حيث جاء الدور علي المتألق محمد حسن بيبو ليباغت الحارس بتسديدة دفعت بيد الحارس ومرت داخل الشباك .

ثم جاء الدور علي عوني ليطلق رصاصة الرحمة بتسديدة قوية سقطت من يد الحارس بعد ان امسكها لتسكن الشباك، وتعطي الآن لجماهير التكنولوجية بالانطلاق في الاحتفالات الجنونية فرحا بفارس الرهان الذي باغت الكبار واقتناص اللقب .

وقامت الدكتورة غادة جبارة بتسليم الجوائز للمراكز الثلاث الأولى، وكذلك الجوائز الفردية، حيث اقتنص محمد رضا عبد العال مهاجم التكنولوجية لقب الهداف، في حين وقع الاختيار علي احمد سعودي من الفنون الشعبية كأحسن لاعب، واستحق حارس التكنولوجية المميز عمر رشدي جائزة أفضل حارس ، واخيرا تم تكريم زياد محمد لاعب "الكونسرفتوار" كأفضل روح رياضية.

ثم قامت الدكتورة غادة جبارة بإلقاء كلمة قصيرة علي الحضور هنأت خلالها الفائزين والمكرمين، وشددت علي اهمية مشاركة الطلاب في الفعاليات المختلفة التي تنظمها الاكاديمية، وضرورة إعلاء قيم الروح الرياضية بين المتنافسين، ووعدت الطلاب بزيادة الفعاليات الرياضية خلال المرحة المقبلة.

 

دورى أكاديمية الفنون لكرة القدم الدكتورة غادة جبارة المدرسة التكنولوجية بأكاديمية الفنون المعهد العالى للفنون المسرحية الثقافة وكرة القدم

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