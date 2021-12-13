الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«علاج الإدمان» ينشر نصائح للموظفين قبل تطبيق قانون فصل المتعاطين

عمرو عثمان
عمرو عثمان

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عدة نصائح للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، قبل تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي، بعد غد الأربعاء 15 ديسمبر الجاري.

وأكد الصندوق عبر موقعه الإلكتروني أن الموظف المتعاطي إذا طلب علاجه بعد تطبيق القانون، سيتم توفير العلاج المجاني له، في سرية تامة عبر الخط الساخن «16023»، لكن الموظف الذي يتم اكتشاف تعاطيه، خلال الحملات الموجهة إلى مختلف الجهات الحكومية، سيُفصل من عمله، لأنه وقتها سيكون استنفد كل محاولات علاجه، وأؤكد أنه لن يكون هناك أي تمديد لتلك المهلة.

وأوضح الصندوق أنه تم إطلاق مبادرة «القرار قرارك» لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطى المخدرات وآليات تطبيق القانون.

أما عن اللجنة المشكلة للكشف على الموظفين، أشار الصندوق إلى أنه يتم سحب عينة استدلالية من خلال لجنة مشكلة من عدة جهات هي ممثل عن كل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والأمانة العامة للصحة النفسية، ومصلحة الطب الشرعي.

وأكد الصندوق، انه لابد قبل سحب العينة يفصح الموظف عن كل الأدوية التي يحصل عليها وقد تكون لها تأثير على النتيجة، موضحا أنه في حالة إيجابية العينة، تحول إلى معامل وزارة الصحة والسكان، للتأكد بشكل قاطع من تلك النتيجة، وعدم وجود أي تفاعلات دوائية أثرت عليها.

وفيما يخص أعراض تعاطي المواد المخدرة، أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن هناك عددًا من الأعراض وهي: -

- الإهمال المتزايد لأي اهتمامات أو متع في الحياة باستثناء المخدر.

- زيادة الجرعات (الانتقال التدريجي من القليل للكثير) للوصول للأثر المطلوب (عمل الدماغ).

- الانتظام على التعاطي على الرغم من التبعات الضارة للتعاطي.

- الرغبة أو الإحساس القهري بضرورة التعاطي.

وزارة الصحة صندوق التضامن الاجتماعي المخدرات وزارة الصحة والسكان وزارة التضامن الطب الشرعي علاج الإدمان

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