الإثنين 13 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد بقها

جثة
جثة

لقي شخص مصرعه إثر اصطدام أحد القطارات به، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، بقرية الناصرية دائرة قسم شرطة قها بمحافظة القليوبية.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة قها، بورود بلاغ من عمليات النجدة بصطدام أحد القطارات بشخص أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، بقرية الناصرية دائرة القسم انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة.

بالمعاينة والفحص تبين أنه حال عبور "ع أ ف"، 27 سنة، مقيم كفر العمار دائرة مركز شرطة طوخ، شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، بقرية الناصرية دائرة قسم شرطة قها، اصطدم به أحد القطارات "القاهرة - الإسكندرية"، ما أدى إلى إصابته بتهشم بالجمجمة وإصابات بمناطق متفرقة بالجسم.

عقب تقنين الإجراءات جرى نقل الجثة لمستشفى بنها العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت لاحقا بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة.

القليوبية الإسكندرية محافظة القليوبية النجدة السكة الحديد صرف القطارات قوات الأمن

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