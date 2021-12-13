الإثنين 13 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إسرائيل تضع المملكة المتحدة والدنمارك على قائمة كورونا الحمراء

كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، إنها ستضع المملكة المتحدة والدنمارك في القائمة الحمراء اعتبارًا من 17 ديسمبر الحالي لمنع انتشار سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا.

وقالت الوزارة - في بيان نشر، بحسب ما أودرت صحيفة يديعوت أحرنوت ، اليوم الاثنين- "خلص وزير الصحة، نيتسان هوروفيتس، ووزيرة الداخلية أييليت شاكيد، إلى أنه سيتم تأجيل اتفاقية تصنيف المملكة المتحدة والدنمارك كدولتين على القائمة الحمراء لمدة 24 ساعة حتى منتصف الليل 17 ديسمبر الجاري.

وأضاف أن التأخير سيوفر للمواطنين الإسرائيليين وقتًا إضافيًا للاستعداد؛ بما في ذلك للعودة إلى إسرائيل عن طريق الجو، قبل أن يدخل الحظر حيز التنفيذ.

وكان مسئول صحي كبير قد أعلن أمس الأحد أن إسرائيل ستمنع الإسرائيليين من السفر إلى المملكة المتحدة والدنمارك ابتداء من منتصف ليل يوم الأربعاء القادم.

ويذكر أن أعلنت الحكومة الإسرائيلية، وضع بريطانيا والدنمارك على قائمة حظر السفر لتمنع مواطنيها من زيارة تلك البلدان، وذلك مع تقييدها دخول البلاد على خلفية مخاوف تفشي متحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).


وقال رئيس هيئة خدمات الصحة العامة شارون ألروي-بريس - وفقا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" المحلية - إن بريطانيا والدنمارك سيتم إضافتهما إلى "القائمة الحمراء" خلال الـ72 ساعة القادمة، بسبب التفشي الخطير لمتحور أوميكرون في أراضيها.


وأشار المسئول - خلال مؤتمر صحفي لوزارة الصحة الإسرائيلية - إلى أن بلجيكا كانت ضمن الدول المُرشح ضمها إلى القائمة الحمراء، لكن الوزارة تراجعت لأن معدل تفشي أوميكرون هناك لا يُبرر بعد اتخاذ قرار حظر السفر منها.

ومن جانبه، قال وزير الصحة الإسرائيلى نيتسان هورويتز إن مزيدا من الدول سيتم وضعها على القائمة الحمراء خلال الأيام القادمة، مُشددا في الوقت نفسه أن إسرائيل لا تخطط حاليا إلى حظر السفر الدولي بالكامل، داعيا الإسرائيليين إلى الامتناع عن السفر للخارج لأسباب غير ضرورية.

وزارة الصحة الإسرائيلية الدنمارك كورونا المملكة المتحدة الإسرائيليين أوميكرون

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وائل لطفي

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