الإثنين 13 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 2 طن مخللات فاسدة والتحفظ على 200 علبة سجائر مجهولة بحملة تموينية ببنها

مخللات
مخللات

وجهت، اليوم الإثنين، مباحث التموين بالقليوبية حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، وخاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية يفيد بشن حملات على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2 طن مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات وبها تغيير بالخواص الطبيعية بمصنع مخللات بدون ترخيص، وسجل صناعي بدائرة قسم شرطة أول بنها.

كما تم ضبط 20 قاروصة سجائر بكل قاروصة 10 علب سجائر بإجمالى 200 علبة سجائر لبيعها بأزيد من السعر الرسمى بمحل بيع سجائر بدائرة قسم أول بنها لحيازته وتجميعه وتخزينه كميات كبيرة من السجائر مجهولة المصدر وبيعها بأزيد من السعر الرسمي.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مجهولة مراقبة أسواق حملات علي الأسواق سجائر مجهولة المصدر ضبط 2 مخللات فاسدة مدير أمن القليوبية رئيس مباحث

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محو ثقافة العداء للسياحة

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