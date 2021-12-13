فتح طريق الشرفا بالمنيا عقب انقلاب سيارة محملة بالأسمنت

شهد طريق الشرفا بمدينة المنيا، المؤدي إلى الطريق الصحراوي الشرقي، انقلاب سيارة محملة بالإسمنت دون خسائر في الأرواح، وتم إغلاق الطريق لحين إزالة آثار الحادث.

وأكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على سرعة التحرك لمواجهة أي حدث طارئ حرصًا على سلامة أرواح المواطنين.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، اليوم، إنه تم فتح طريق الشرفا أمام حركة المركبات والمارة بعد انقلاب إحدى السيارات المحملة بالأسمنت على الطريق دون خسائر بالأرواح.

ووجه رئيس المدينة رئيس الوحدة المحلية بنزلة حسين بالمتابعة والتنسيق مع رجال المباحث ورجال المرور للسيطرة عليها ورفع الأسمنت وأي معوقات تعوق حركة المرور.