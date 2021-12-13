التموين: تراجع أسعار الدواجن المحلية في المزارع لـ26 جنيها للكيلو

أكد المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، تراجع أسعار الدواجن المحلية في المزارع لتصل لـ26 جنيها للكيلو، وطرحها في أسواق التجزئة والمحال التجارية بـ29 جنيها للكيلو.

وأضاف أن هناك زيادة في المعروض من الدواجن المحلية، مشيرا إلى أن الإنتاج المحلي يصل لنحو مليار و600 مليون طائر سنويا ويحقق اكتفاء ذاتيا من الدواجن بنسبة تزيد عن 98% وجار حاليا التصدير إلى الدول المجاورة.

وأشار إلى أن صناعة الدواجن من الصناعات الوطنية الهامة ويتم ضخ استثمارات فيها بـ100 مليار جنيه، وتوفر فرص عمل للشباب بالملايين في مزارع الدواجن والصناعة القائمة عليها وهي من الصناعات الضرورية التي تقوم على الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي من هذه السلع لتوفير احتياجات المواطنين.