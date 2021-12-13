«الزراعة» تكشف فوائد الخميرة والأعشاب في زيادة نمو إنتاج الدواجن

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة معهد بحوث الإنتاج الحيواني فوائد الخميرة والكركدية والشطة والقرنفل وقشر الرمان في زيادة نمو وإنتاج الدواجن.

وقال تقرير لمعهد بحوث الإنتاج الحيواني إن الخميرة بها العديد من المعادن التي تعمل على نمو الفراخ البيضاء بشكل طبيعي وبمعدل أسرع من نموها، وتحافظ على الخلايا المناعية للفراخ وتعمل على توقيتها، ولزيادة وزن الفراخ البيضاء مهمة؛ لأنها تعزز جسم الفراخ حتى ينمو بشكل أشرع، لما فيها من فوائد، كما أنها تعتبر أفضل من حبوب لزيادة وزن الفراخ البيضاء.

وقال التقرير إن استخدام الخميرة للدواجن البيضاء يتم بوضع معلقة كبيرة من الخميرة على 3 كيلو من الأعلاف، ومعلقة صغيرة على 6 لتر من الماء لعمل العليقة، ثم ترك الخميرة داخل الماء وقت طويل حتى لا يتضرر الفراخ وأقصى فترة هي نصف ساعة، ثم استخدام وصفة الخميرة ليست كل يوم ومن الممكن أن تكون 3 مرات في الأسبوع الواحد.

وأوضح التقرير أن الكركدية له فوائد عديدة في تربية الفراخ البيضاء؛ لأنه يعمل على تطهير الأمعاء من الطفيليات والبكتيريا، ويستخدم بمقدار قليل على الماء حتى يطهر أمعاء الفراخ البيضاء ويتم زيادة الوزن، كما يزيد من ضخ الدم في الفراخ البيضاء لهذا يكون منشط جيد للدم ويجعل الفراخ صحتها أفضل والكركدية لزيادة وزن الفراخ يأتي عليها بالنفع عند استخدامه بشكل صحيح.

وأكد التقرير أن قشر الرمان يزيد إنتاج الدواجن، حيث يتم وضعه على النار ويتم غليه ثم إضافة العسل الأسود والحلبة حتى تكتمل الوصفة.

وأضاف التقرير أن الشطة تزيد شهية الفراخ وتساعدها في أكل كمية أكبر من العلف، مشيرا إلى أن القرنفل به العديد من المعادن المهمة اللازمة للفراخ.