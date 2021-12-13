الإثنين 13 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تكشف فوائد الخميرة والأعشاب في زيادة نمو إنتاج الدواجن

دواجن
دواجن

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة معهد بحوث الإنتاج الحيواني فوائد الخميرة والكركدية والشطة والقرنفل وقشر الرمان في زيادة نمو وإنتاج الدواجن. 

وقال تقرير لمعهد بحوث الإنتاج الحيواني إن الخميرة بها العديد من المعادن التي تعمل على نمو الفراخ البيضاء بشكل طبيعي وبمعدل أسرع من نموها، وتحافظ على الخلايا المناعية للفراخ وتعمل على توقيتها، ولزيادة وزن الفراخ البيضاء مهمة؛ لأنها تعزز جسم الفراخ حتى ينمو بشكل أشرع، لما فيها من فوائد، كما أنها تعتبر أفضل من حبوب لزيادة وزن الفراخ البيضاء.

وقال التقرير إن استخدام الخميرة للدواجن البيضاء يتم بوضع معلقة كبيرة من الخميرة على 3 كيلو من الأعلاف، ومعلقة صغيرة على 6 لتر من الماء لعمل العليقة، ثم ترك الخميرة داخل الماء وقت طويل حتى لا يتضرر الفراخ وأقصى فترة هي نصف ساعة، ثم استخدام وصفة الخميرة ليست كل يوم ومن الممكن أن تكون 3 مرات في الأسبوع الواحد.

وأوضح التقرير أن الكركدية له فوائد عديدة في تربية الفراخ البيضاء؛ لأنه يعمل على تطهير الأمعاء من الطفيليات والبكتيريا، ويستخدم بمقدار قليل على الماء حتى يطهر أمعاء الفراخ البيضاء ويتم زيادة الوزن، كما يزيد من ضخ الدم في الفراخ البيضاء لهذا يكون منشط جيد للدم ويجعل الفراخ صحتها أفضل والكركدية لزيادة وزن الفراخ يأتي عليها بالنفع عند استخدامه بشكل صحيح.

وأكد التقرير أن قشر الرمان يزيد إنتاج الدواجن، حيث يتم وضعه على النار ويتم غليه ثم إضافة العسل الأسود والحلبة حتى تكتمل الوصفة.

وأضاف التقرير أن الشطة تزيد شهية الفراخ وتساعدها في أكل كمية أكبر من العلف، مشيرا إلى أن القرنفل به العديد من المعادن المهمة اللازمة للفراخ.

الزراعة تكشف فوائد الخميرة والأعشاب زيادة نمو وانتاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

فعّال.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي فقط

مصدر أمنى ينفى القبض على والد عبدالله الشريف

خريطة وفرص سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة

سريع.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا للطلاب والموظفين والمسافرين 2022

«مسجل خطر وسيدة».. القصة الكاملة للتسريب المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة

قيس سعيد: مواصلة تعليق عمل البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة فى تونس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سعد زايد

الحاقدون على حضارتنا المصرية

منى رجب

ارتباك فى الافتتاح ومذيعة غير موفقة وفقرة كوميدية مقحمة

محمود خليل

«السقّا مات».. وعاشت الحنفية

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية.. " ٢ "

لواء. محسن الفحام

كيف تصنع قائدًا

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تضع المملكة المتحدة والدنمارك على قائمة كورونا الحمراء

فلسطين: نريد إجراءات دولية قادرة على وقف الاستيطان والتطهير العرقى بالقدس

سر اجتماع الـ 4 ساعات.. تفاصيل زيارة نفتالى بينيت إلى الإمارات