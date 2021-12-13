الإثنين 13 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أبو مازن يلتقي مساعد وزير الخارجية الأمريكي في رام الله

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

استقبل الرئيس الفلسطينى محمود عباس، مساء الإثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند.

واطلع الرئيس عباس المسؤولة الأمريكية على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وخاصة الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين، مشددا على ضرورة وقف هذه الممارسات الإسرائيلية، والانتقال لتطبيق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، من أجل البدء بعملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية .

وأكد أبومازن أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأميركية، وتذليل العقبات التي تعترض طريق هذه العلاقات.

وفي وقت سابق من اليوم، وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن الفلسطينيين يرغبون في إجراءات دولية وأمريكية قادرة على وقف الاستيطان والتطهير العرقي في القدس.

ودعت وزارة الخارجية - في بيان اليوم الإثنين - إلى بذل المزيد من الجهود للضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على الانصياع لإرادة السلام الدولية، والعودة إلى مسار المفاوضات لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، مشيرة إلى أن إسراع الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة فتح قنصليتها في القدس يكتسب أهمية كبيرة.

وقالت الخارجية الفلسطينية إن هناك تغولا استيطانيا إحلاليا بشكل يومي في القدس الشرقية ومحيطها، ويشمل جميع مناحي الحياة الفلسطينية فيها، وكان آخر أشكاله الاستيلاء على 5 دونمات في حي الشيخ جراح وتخصيصها لصالح الاستيطان، وملاحقة المجموعات الاستيطانية المتطرفة ومطاردتها لمنازل الحي لطرد العائلات الفلسطينية منها، والتصعيد الحاصل في اقتحامات المسجد الأقصى المبارك لتكريس تقسيمه المكاني، وسط ارتفاع وتيرة الدعوات التحريضية التي تطلقها الجماعات الاستيطانية المتطرفة وعديد الحاخامات والمسؤولين الإسرائيليين لهدمه أو تفكيكه ونقله، والقرار بهدم الشقق السكنية التابعة لعائلة نصار في حي واد قدوم بالقدس المحتلة وتشريد 70 مواطنا يقطنونها.

الرئيس الفلسطيني رام الله الخارجية الامريكي الإحتلال الإسرائيلي انتهاكات

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

فعّال.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي فقط

مصدر أمنى ينفى القبض على والد عبدالله الشريف

خريطة وفرص سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة

سريع.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا للطلاب والموظفين والمسافرين 2022

«مسجل خطر وسيدة».. القصة الكاملة للتسريب المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة

قيس سعيد: مواصلة تعليق عمل البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة فى تونس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سعد زايد

الحاقدون على حضارتنا المصرية

منى رجب

ارتباك فى الافتتاح ومذيعة غير موفقة وفقرة كوميدية مقحمة

محمود خليل

«السقّا مات».. وعاشت الحنفية

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية.. " ٢ "

لواء. محسن الفحام

كيف تصنع قائدًا

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تضع المملكة المتحدة والدنمارك على قائمة كورونا الحمراء

فلسطين: نريد إجراءات دولية قادرة على وقف الاستيطان والتطهير العرقى بالقدس

سر اجتماع الـ 4 ساعات.. تفاصيل زيارة نفتالى بينيت إلى الإمارات