أبو مازن يلتقي مساعد وزير الخارجية الأمريكي في رام الله

استقبل الرئيس الفلسطينى محمود عباس، مساء الإثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند.

واطلع الرئيس عباس المسؤولة الأمريكية على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وخاصة الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين، مشددا على ضرورة وقف هذه الممارسات الإسرائيلية، والانتقال لتطبيق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، من أجل البدء بعملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية .

وأكد أبومازن أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأميركية، وتذليل العقبات التي تعترض طريق هذه العلاقات.

وفي وقت سابق من اليوم، وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن الفلسطينيين يرغبون في إجراءات دولية وأمريكية قادرة على وقف الاستيطان والتطهير العرقي في القدس.

ودعت وزارة الخارجية - في بيان اليوم الإثنين - إلى بذل المزيد من الجهود للضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على الانصياع لإرادة السلام الدولية، والعودة إلى مسار المفاوضات لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، مشيرة إلى أن إسراع الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة فتح قنصليتها في القدس يكتسب أهمية كبيرة.

وقالت الخارجية الفلسطينية إن هناك تغولا استيطانيا إحلاليا بشكل يومي في القدس الشرقية ومحيطها، ويشمل جميع مناحي الحياة الفلسطينية فيها، وكان آخر أشكاله الاستيلاء على 5 دونمات في حي الشيخ جراح وتخصيصها لصالح الاستيطان، وملاحقة المجموعات الاستيطانية المتطرفة ومطاردتها لمنازل الحي لطرد العائلات الفلسطينية منها، والتصعيد الحاصل في اقتحامات المسجد الأقصى المبارك لتكريس تقسيمه المكاني، وسط ارتفاع وتيرة الدعوات التحريضية التي تطلقها الجماعات الاستيطانية المتطرفة وعديد الحاخامات والمسؤولين الإسرائيليين لهدمه أو تفكيكه ونقله، والقرار بهدم الشقق السكنية التابعة لعائلة نصار في حي واد قدوم بالقدس المحتلة وتشريد 70 مواطنا يقطنونها.