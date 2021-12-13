تكريم 200 عامل فى احتفالية مركز«التدريب الضريبى» فى المعادى

أقام مركز التدريب الضريبي بالمعادي، اليوم الإثنين، احتفالية لتكريم 200 عامل من الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه من المحافظات المختلفة، برعاية رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

حضر الاحتفالية مختار توفيق، نائب رئيس المصلحة، وفيفيان فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لإدارة تنمية المواهب، وطلعت عبدالمنعم رئيس القطاع المالي سابقا.

ونظمت الاحتفالية تقديرا من رئيس مصلحة الضرائب المصرية، للعاملين المتميزين ولجهدهم المبذول، وحرصهم على التقدم فى العلم، إلى جانب عملهم فى ذات الوقت.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب دعمه المستمر للمجتهدين من العاملين بالمصلحة دائماً للأمام، ترسيخًا للمبدأ القائم على أهمية العنصر البشري كمكون أساسي من مكونات مصلحة الضرائب وأحد عناصرها الرئيسية من عناصر التطوير الشامل الذي تشهده المصلحة على مختلف الأصعدة.

أقيمت الإحتفالية تحت إشراف طارق فرج، مديرعام الإدارة العامة للتوعية والإعلام والعلاقات العامة، وحجاج كامل، مديرعام الإدارة العامة لخدمة المواطنين، ومحمد عوض وفريق عمل العلاقات العامة والإعلام.