«بسبب مخالفات مالية».. إحالة 5 مسئولين بالدقهلية للمحاكمة التأديبية

قررت النيابة الإدارية إحالة 5 مسؤولين بمحافظة الدقهلية للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة وخروجهم على مقتضيات الواجب الوظيفى، ولم يؤدوا العمل المنوطة بهم بدقه وخالفوا أحكام القوانين واللوائح.

وكشفت التحقيقات أن مدير إدارة التخطيط بمديرية الصحة والسكان بالدقهلية لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ التعليمات محافظ الدقهلية، بوقف تسليم موقع الوحدة الصحية باليوسيفية التابعة لمركز بنى عبيد لحين انتهاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط من عمل المعاينة اللازمة مما ترتب عليه تنفيذ 90% من أعمال الترميم للوحدة رغم صدور قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإزالة مبنى الوحدة.

وتبين من أوراق القضية أن مهندس بمركز ومدينة بني عبيد اشترك مع باقي أعضاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وقاموا بعمل معاينة مكتبية لمبنى الوحدة الصحية باليوسيفية مما ترتب عليه إصدار قرار الإزالة للمبنى رغم بدء أعمال تطوير وترميم الوحدة.

وكانت النيابة الإدارية تلقت شكوى من أحد أهالي القرية اليوسيفية يتضررون فيها من سبق صدور قرار ترميم لوحدة طب الأسرة باليوسيفية التابعة للإدارة الصحية ببنى عبيد، ونظرًا لأن المبنى يحتاج الى إزالة وليس ترميم لوحدة طب الأسرة باليوسيفية، لكون الترميم إهدار للمال العام فتقدم بطلب الى محافظة الدقهلية بوقف قرار الترميم وعرض المبنى على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وتأشر على الطلب بالإحالة لوكيل الوزارة للدراسة والمعاينة واتخاذ اللازم.

وبناء عليه تم مخاطبة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للمطالبة بعمل معاينة لمبنى الوحدة، كما تم مخاطبة رئاسة مركز ومدينة بني عبيد بوقف تسليم الموقع وعرض المبنى على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بناءًا على تعليمات المحافظ، الا أنه فوجئ بنزول الدكتورة لمياء إمام، مديرة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالدقهلية وتسليم الموقع للمقاول للقيام بالترميم، فاعترض الأهالي حفاظًا على المال العام وتم إخطارها بالطلب المقدم للمحافظ وصورة صحيفة الدعوى المرفوعة أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، واختتم شكواه بأن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أصدرت قرارها موقعًا من محافظة الدقهلية بإزالة العقار جمعيه حتى سطح الأرض.