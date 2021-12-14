الشاعر وليد الغزالى يتعاون مع «الرباعى» و«سليم» و«جيان» فى أعمال جديدة

انتهى الشاعر الغنائي الشهير وليد الغزالي من العديد من الأعمال الفنية مع عدد من نجوم الغناء منهم صابر الرباعي وخالد سليم وإياد جيان وأميمة طالب، وغيرهم، حيث من المقرر طرحها خلال الفترة القادمة.

ويتعاون “الغزالي” مع النجم صابر الرباعي في أغنية "ورحمة قلبي" من كلماته وألحان مدين وتوزيع كريم عبد الوهاب، ومع النجم خالد سليم في أغنية "دمر حياتي" من كلماته وألحان مصطفى محفوظ وتوزيع فهد، والنجم إياد جيان في أغنية "مبروك يا قلبي" من كلماته وألحان مدين وتوزيع كريم عبد الوهاب، ويحضر للعديد من المشاريع الغنائية القادمة مع عدد من نجوم الغناء في الوطن العربي.

وكان قد أحيا النجم العربي التونسي صابر الرباعي مؤخرا واحدة من أضخم السهرات التي أقيمت لإحدى المشاريع بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور كامل العدد وذلك داخل فندق تريومف بالتجمع.



وحضر الفنان الكبير صابر الرباعي وقتها بصحبة على المولى وياسر الحريري وكان في استقبالهما منظمو حفل TNG طارق عبد المحسن ومحمد الزيات، ثم صعد على المسرح بجوار فرقته الموسيقية ومفتتحا وصلته بأغنية "ببساطة" وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب، بعدها حرص على تحية الحضور ومحمد بن يوسف السفير التونسي بالقاهرة وزوجته اللذان تواجدا بصحبة عدد من مشاهير الجالية التونسية في مصر.



وأعرب الرباعي عن سعادته بوجوده في مختلف المناسبات المصرية التي تجمعه بجمهور “أم الدنيا”، ثم أشعل الحفل بوصلة طربية من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "يا عسل"، "مثلت الحب"، "عالطاير" ،"عمري الجديد"، "أتحدى العالم"، "ماتخافش مني"، "على نار"، "الله يحميك"، "عزة نفسي"، "ضاقت بيك"، "خلص تارك"، "عز الحبايب"، "يللي بجمالك"، “جرحي ماشفي”، بالإضافة إلى ميدلي للفنانة الراحلة ذكرى، على اللي جرى، ومن التراث التونسي، سيدي منصور.



