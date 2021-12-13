الإثنين 13 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ندوة لطلاب مدرسة «وادي ماجد» احتفالا بعيد مطروح القومي

ندوة لطلاب مدرسة
ندوة لطلاب مدرسة «وادي ماجد»

عقدت الإدارة العامة للسياحة والمصايف، بديوان عام محافظة مطروح، اليوم الإثنين، ندوة حول أهم الأحداث التي شهدتها أرض محافظة  مطروح، لطلاب مدرسة وادي ماجد، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذكرى السادسة بعد المائة لمعركة وادي ماجد، والتي انتصر فيها أهالي مطروح على جيش الاحتلال  الإنجليزي.

تناولت الندوة عرضًا لأهم وأكثر الأحداث التي شهدتها محافظة مطروح تأثيرًا على تاريخها، والتي تمثل أهمها في زيارة الإسكندر الأكبر لمعبد الوحي بواحة سيوة، إذ أمر خلالها ببناء مدينة الإسكندرية ووضع حجر الأساس لباراتونيوم "مطروح حاليا"، بالإضافة إلى معركة وادي ماجد الشهيرة في 15 ديسمبر 1915، والتي شكلت حدثا فارقا في تاريخ المحافظة ودرسا للمحتل أن المصري ذا العقيدة الواحدة لم ولن يتهاون في الحفاظ على أرض وطنه وأبنائه.


وتعرف الطلاب في نهاية الندوة على مقتنيات متحف الآثار القيمة في جولة بالمتحف، بالإضافة إلى توزيع عدد من الكتيبات الدعائية حول مقومات المحافظة السياحية.

ندوة لطلاب مدرسة �وادي ماجد�
ندوة لطلاب مدرسة �وادي ماجد�
ندوة لطلاب مدرسة �وادي ماجد�
ندوة لطلاب مدرسة �وادي ماجد�
ندوة لطلاب مدرسة �وادي ماجد�
ندوة لطلاب مدرسة �وادي ماجد�
ندوة لطلاب مدرسة �وادي ماجد�
ندوة لطلاب مدرسة �وادي ماجد�
ندوة لطلاب مدرسة �وادي ماجد�
ندوة لطلاب مدرسة �وادي ماجد�
ندوة لطلاب مدرسة �وادي ماجد�
ندوة لطلاب مدرسة �وادي ماجد�
ندوة لطلاب مدرسة �وادي ماجد�
ندوة لطلاب مدرسة �وادي ماجد�
ندوة لطلاب مدرسة �وادي ماجد�
ندوة لطلاب مدرسة �وادي ماجد�
ندوة لطلاب مدرسة �وادي ماجد�
ندوة لطلاب مدرسة �وادي ماجد�
ندوة لطلاب مدرسة �وادي ماجد�
ندوة لطلاب مدرسة �وادي ماجد�
محافظة مطروح الإسكندر الأكبر الإحتلال الإنجليزي أهالي مطروح احتفالات المحافظة

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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