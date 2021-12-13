«سند للجميع».. «حياة كريمة» تنقذ نساء الجيزة من الاضطهاد والعنف بـ«سلاح التوعية»

إلى جانب جهودها فى تطوير الخدمات والمرافق بقرى الريف المصرى، سعت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الإنسان، ونشر الوعى والفكر الصحيح حول بعض القضايا الأساسية، ومن بينها العنف ضد المرأة والتمييز ضد النساء، الذى ينتشر فى بعض المناطق نتيجة للعادات والتقاليد الخاطئة.

وأشادت عدة نساء من محافظة الجيزة، خلال حديثهن إلى «الدستور»، بجهود مبادرة «حياة كريمة» فى المحافظة لتغيير حياة المرأة فى الريف إلى الأفضل، عبر عقد العديد من الندوات التوعوية والتثقيفية، وقيام فرق المبادرة بالزيارات المنزلية للعائلات، علاوة على تثقيف النساء أنفسهن بحقوقهن القانونية والاجتماعية.

فاطمة عبدالكريم: أقنعت والدى بضرورة عملى بعد سنوات المعاناة والتمييز

قالت فاطمة عبدالكريم، ٢٥ عامًا، من إحدى قرى مركز العياط بمحافظة الجيزة، إنها عانت من التمييز ضد المرأة والاضطهاد الأسرى طيلة حياتها، حتى جاءت مبادرة «حياة كريمة» وساعدتها على تغيير حياتها للأفضل.

وأضافت: «فى صغرى عانيت من تعنت والدى ورفضه خروجى من المنزل للعب مع الأطفال الآخرين، لأنى فتاة يجب عليها فقط أن تهتم بشئون المنزل، كما أنه كان كثيرًا ما يتشاجر معى لأنى أهتم بتعليمى وذهابى إلى المدرسة، فى حين كان هو يرى أن تعليم البنات مجرد ترفيه لا يعود عليهن بالنفع».

وتابعت: «عندما أصبحت فى الشهادة الإعدادية قرأ والدى فاتحة زواجى مع ابن عمى، دون موافقتى، واتفق معه على إتمام الخطبة بعد انتهاء المرحلة الثانوية، وهو ما حدث بالفعل، الأمر الذى أدخلنى فى نوبة اكتئاب شديدة لأنى كنت أرغب فى إكمال تعليمى ودخول كلية الألسن، ولا أرغب فى الزواج فى تلك السن الصغيرة».

وأشارت «فاطمة» إلى أن خطيبها كان أكثر تفهمًا لرغبتها فى استكمال تعليمها، ونجح فى إقناع والدها بالسماح لها بإتمام الدراسة الجامعية، لذا استمرت ٤ سنوات فى السفر يوميًا إلى القاهرة للدراسة، لأن والدها رفض إقامتها فى سكن الطالبات.

وواصلت فاطمة: «استمررت فى دراستى، وقبل إتمام الدراسة توفى خطيبى قبل ٦ أشهر من موعد زواجنا، الأمر الذى وضعنى فى مواجهة جديدة مع والدى، لأنى كنت أرغب فى العمل بإحدى شركات السياحة أو فى مجال الترجمة، لإثبات نفسى والتغلب على الوحدة التى أصبحت فيها بعد وفاة خطيبى».

وأكملت: «والدى رفض مسألة العمل تمامًا، مبررًا ذلك بأنه لم يتوفاه الله بعد، لذا لا سبب للعمل، ما أدخلنى فى حالة من اليأس بعد فشلى فى إقناعه بضرورة العمل، لكن مبادرة «حياة كريمة» جاءت فى الوقت المناسب لتنقذنى من اليأس والفشل».

وأوضحت: «المبادرة الرئاسية عقدت العديد من الجلسات مع أسرتى، ومع والدى بشكل خاص، لإقناعه بعدم صحة فكرته عن عمل المرأة، وبعد مدة تغير والدى، ودعم خروجى للعمل، بل ذهب معى إلى القاهرة لأجد فرصة عمل ملائمة فى أحد مكاتب السياحة، الأمر الذى غيّر حياتى تمامًا».

كريمة حمدين:أخى استولى على ميراثى.. والمبادرة ساعدتنى على استرداد حقى

كريمة حمدين، ٤٠ عامًا، من أهالى إحدى قرى مركز الصف، شقيقها استولى على حقها فى الميراث بعد وفاة والدهما، موضحة: «رفض إعطائى حقى فى أرض أبى، وعرض علىّ مبلغًا قليلًا جدًا كى أتنازل.. فرفضت».

وأضافت «كريمة» أن الأزمة استمرت حتى وصلت مبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى القرية، وساعدتها على استرداد حقها، لافتة إلى أن شخصية أخيها تغيرت تمامًا بمجرد وفاة الأب، إذ أصبح قاسيًا وعنيدًا، موضحة: «هددنى بالقتل إن طلبت حقى فى الأرض مرة أخرى».

وأشارت إلى أن والدتها كانت تساند الأخ وتقول إن النساء لا ترث، مؤكدة أنها قررت فى البداية رفع دعوى قضائية ضده، لكنها لم تستطع لأنها تحبه رغم كل ذلك.

وتابعت «كريمة»: «لدىّ أولاد أعولهم منذ وفاة والدهم العام الماضى متأثرًا بالإصابة بفيروس كورونا.. زوجى كان موظفًا بسيطًا فى وزارة الزراعة، والآن لا نملك إلا المعاش، وأريد أن أحصل على نصيبى فى الأرض كى أتركه لأبنائى حتى يجدوا ما يساعدهم على بدء حياة مستقرة».

ولفتت إلى أن فريق الرصد الميدانى التابع للمبادرة الرئاسية زار منزلها، وعلم بمشكلتها، فجرى تشكيل وفد مكون من شيخ بالأزهر الشريف ومجموعة من رجال القرية ومحامٍ تابع للمبادرة، وتوجه الوفد إلى بيت الأخ، وجلسوا معه وأخبروه بأن ما يفعله حرام، لكنه رفض تدخلهم.

وأضافت: «تكررت زيارات الوفد لبيت أخى، حتى اقتنع فى النهاية بتطبيق شرع الله»، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يحرص على حقوق المرأة.

زكية عبدالناصر: زوجى كان يضربنى والشيوخ حذروه فجاءنى باكيًا

كشفت زكية عبدالناصر، ٥٠ عامًا، عن أنها عاشت مع زوجها حياة تعيسة؛ لأنه كان دائم التعنيف لها، أمام أولادها، ويعاملها بشكل سيئ، ويظلمها فى كل شىء، حتى وصل به الأمر بأن ضربها فى الشارع أمام المارة، ومنعها من الذهاب لمنزل والدها. وقالت: «بقيت على حالتى هذه طوال فترة زواجى التى وصلت لـ٣٢ عامًا، لأننى تزوجت من (منعم) منذ أن كان عمرى ١٧ عامًا، وكنت سعيدة بحياتى المستقلة عن أسرتى، وكنت فرحة جدًا بزواجى، لكنى فوجئت بزوجى يتحول لشخص عنيف وسيئ، ناقمًا على كل ما أقدمه له».

وواصلت: «فور زيارة المبادرة الرئاسية للقرية أخبرتهم بمشكلتى مع زوجى، وأن أقصى أحلامى أن يكف عن إساءة معاملتى، لكن الزوج رفض الحديث عن الأمر، مبررًا ما يفعله بأن الدين أتاح ضرب الزوجة، وأن هذه أسرار المنزل، ولا سبيل لمناقشتها فى العلن مع الغرباء».

واستكملت: «طلب أعضاء المبادرة من زوجى حضور ندوة دينية لأحد شيوخ الأزهر الشريف، ووافق وذهب معهم، وهناك عرض الأمر على الشيخ، وطلب فتواه، وفوجئ برد الشيخ بأن ضرب المرأة حرام شرعًا، وأن الضرب المباح لا يتجاوز الضرب بالسواك وهو أمر يشبه المعاقبة الرمزية للأطفال، ولا يعنى الضرب المبرح». واختتمت: «عقب الندوة فوجئت بزوجى يبكى بعد أن تحدث الشيخ معه عن عقوبة الله له، واعتذر لى، وأصبحت حياتنا هانئة، والفضل فى ذلك للقائمين على (حياة كريمة) والرئيس عبدالفتاح السيسى».