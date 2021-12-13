سقوط أمطار متوسطة وانخفاض فى درجة الحرارة بمطروح «صور»

شهدت مدينة مرسى مطروح، مساء اليوم الإثنين، سقوط أمطار متوسطة، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حالة الطوارئ، تحسبًا لحدوث أي تداعيات، وكذا انعقاد غرفة العمليات الرئيسية على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات المواطنين.

وكان قد شهد عدد من مدن محافظة مطروح، الثلاثاء الماضي، رياحًا شديدة محملة بالأتربة وانخفاضا في درجات الحرارة.

سقوط أمطار متوسطة وانخفاض في درجة الحرارة



وشهدت مدينتا السلوم وسيدي براني، نشاطا للرياح الشديدة المحملة بالأتربة، أكثر من باقي المناطق التي شهدت رياحا أقل نشاطا مع انتشار الأتربة في الفضاء، وانخفاضا في درجات الحرارة.



وأعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حالة الطوارئ تحسبا لحدوث أي تداعيات، بالإضافة إلى تفعيل غرفة العمليات المنعقدة على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات المواطنين.

سقوط أمطار متوسطة وانخفاض في درجة الحرارة



وقرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تعطيل الدراسة بجميع مدارس المحافظة «طلابا ومعلمين»، نظرًا لسوء الأحوال الجوية مع تأجيل امتحان اللغة الانجليزية، للصف الرابع الابتدائى إلى يوم الأحد 12 ديسمبر.



سقوط أمطار متوسطة وانخفاض في درجة الحرارة

سقوط أمطار متوسطة وانخفاض في درجة الحرارة