الجوائز: «من القاهرة» أفضل فيلم غير روائى عن مأساة التحرش.. و«أبوصدام» عمل قوى

انتهى توزيع جوائز مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ٤٣ الأسبوع الماضى، وحصلت المشاركات المصرية على النصيب الأكبر من جوائز المهرجان، فقد فازت المخرجة المصرية هالة جلال بجائزة أفضل فيلم غير روائى عن فيلمها «من القاهرة»، حيث تتبعت فتاتين تعيشان فى معاناة مع التحرش والاستعداد لقبول المرأة فقط فى دور المفعول به، فكان أبطالها يبحثون عن صوتهم وسط زحام الوجوه عبر التقاط الأصوات التى تحكى عنهم قبل أن تحكى عن نفسها.

وأنتجت هالة جلال أكثر من عشرة أفلام لمخرجين فى أعمالهم الأولى، وفاز فيلمها الوثائقى الأول «دردشة نساء» بالجائزة الفضية من مهرجان روتردام للفيلم العربى.

وشاركت مصر بعشرة أفلام، فاز منها فيلم «من القاهرة» الوثائقى، بالإضافة إلى المشاركات المصرية فى قسم الأفلام القصيرة، حيث تقدمت أربعة أفلام هى: «ثلاثة اختفاءات وأغنية» لنادية غانم، و«فى العادة لا أشارك هذا» لنورا عبدالرحمن، و«الحفرة» لعمرو عابد.

والفيلم الفائز كان للمخرج يوحنا ناجى بعنوان «ولا حاجة يا ناجى اقفل»، الذى يدور حول «أسبوع الآلام» فى مصر، ونظرًا لظروف الجائحة ينتقل مجتمع الأقباط إلى العالم الافتراضى عبر شبكة الإنترنت، فيحاول «يوحنا» تعليم جدته كيفية استخدام جهاز التابلت لتبقى على اتصال بالعائلة والأصدقاء، وخلال الحظر تمارس الصلوات بصورة مهزوزة نظرًا لضعف الاتصال بالإنترنت مما يثير الضحك وذكريات وقت عصيب مر على المصريين ولم ينسَ.

ويوحنا ناجى الذى دون مذكراته فى هذه الفترة أبدع فى تحويلها إلى فيلم استحق جائزة مهرجان القاهرة، وهو مخرج ومونتير مصرى حديث التخرج من مدرسة سينما الجزويت بالإسكندرية.

ومن أجمل الجوائز تلك التى حصل عليها محمد ممدوح وهى أفضل ممثل عن دوره فى فيلم «أبوصدام» فى أول عرض عالمى، ومن إخراج نادين خان.

والفيلم من نوعية أفلام الطريق، وهى النوعية الفيلمية التى ترصد وتتتبع شخصيات القصة الذين يغادرون منازلهم ويتخذون طريقهم إلى مكان ما، ويتعرف المشاهدون على أحداث الفيلم، فيبدأ الفيلم برحلة السائق العنيف، يقود على طريق صحراوى سريع بعصبية لا تخطئها العين، مع إضافة صفة لا تتجزأ أو تنفصل عن العنف والخيلاء وهى صفة الذكورة، التى استطاع محمد ممدوح امتلاك خيوطها والغوص فى جنبات أبعادها، خاصة فى تفاخر أبوصدام- كذبًا- بعلاقاته الجنسية وصولاته وجولاته فى أنحاء هذا النوع من المغامرات، التى يتضح لاحقًا أنها قصص من نسج خياله، ويلجأ إلى الكذب كنوع من الإسقاط لكى يعوض نقص عدم كفاءته الجنسية، وهو ما يسبب له حالات الهستيريا دون الإمساك بسبب واضح وملموس للآخرين، على كلٍ، فسوف يمضى المشاهدون وقتًا طويلًا فى الشاحنة التى سوف تتوقف مرات قليلة لاستكمال أحداث لن يتعرفوا عليها منذ بداية الفيلم، وإنما على مراحل، فى سرد متصل يدور بين البطلين فى هيئة حوار ثنائى بينهما، نتعرف على ماضى أبوصدام وأسباب توقفه عن العمل لسنوات، وسر تعاسته الزوجية فى عدم الإنجاب من طليقته التى أنجبت من زوجها الحالى ثلاثة أطفال فى إنذار مبكر من السيناريو عن عجز أبوصدام الجنسى، ولجوئه إلى العنف كمنفس لضيقه.

ويرسخ الفيلم نوعيته كفيلم طريق من خلال التركيز على جماليات الطريق أو سوئه، أكشاك خشبية وسيارات صغيرة وشاحنات أخرى ومحطات الوقود مع موسيقى خافتة فى خلفية المشاهد تدل على بعد المسافة، ويسلط الفيلم الضوء على المجتمع المهمش الفقير، واستغلال الأقوى للأضعف دون رحمة كتعويض عما يلقون من معاملة سيئة من الأقوياء فيصابون بالافتراء على من هم أقل حيلة، وهذا ما يفعله أبوصدام مع الآخرين محتميًا فى شاحنته التى تعطيه شكل وإحساس القوة والصلابة أمام الناس، يدارى هشاشته وضعفه خلف قناع الشاحنة ليغرق فى عالمه الذكورى المخيف مؤكدًا فحولته بين الحين والآخر بتباهٍ شديد أمام التباع الشاب الصغير عديم الخبرة والتجربة والمنبهر بأبوصدام ومؤمن بقوته، فى سيناريو سلس بعيد عن التعقيدات كتبه المؤلف محمود عزت.