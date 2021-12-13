لحين وصول التحريات.. حجز المتحرش بفتيات الأميرية 24 ساعة

قررت نيابة الأميرية، اليوم الاثنين، حجز عاطل 24 ساعة على خلفية اتهامه بالتحرش بالفتيات والسيدات، لحين وصول تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم قام بالتحرش بالفتيات والسيدات أثناء استقلاله دراجة بخارية.

وتلقى قسم شرطة الأميرية بلاغًا بقيام عاطل بالتحرش بالفتيات والسيدات بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق محل الواقعة، تم تحديد المتهم وضبطه وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ووافق مجلس النواب مؤخرًا على تعديلات أحكام قانون العقوبات فيما يخص تشديد عقوبة التحرش الجنسى، ونصت التعديلات على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل على ثلاث سنوات، ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونصت التعديلات على أنه فى حالة العود تُضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.