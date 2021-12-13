وائل لطفى يحاور وريثة أديب نوبل: أبى نجيب محفوظ

هناك من أطلق شائعة تطرف أسرة نجيب محفوظ كى يبعد عنا دور النشر الأخرى

ليس صحيحًا أننا رفضنا تحويل «أولاد حارتنا» لعمل درامى والرواية تم بيعها بالفعل لمنتج تليفزيونى

رفضنا عرض الأستاذ وحيد حامد بخصوص الرواية لسبب مادى وليس لسبب دينى

والدتى أخفت علينا أنها بنت مسجدًا باسم والدى وعرفنا من الإعلامية تهانى البرتقالى

لم أنشغل بسيرة أحد من المشاهير سوى بسيرة نجيب محفوظ.. كنت أتأمل نمط حياته بالغ البساطة وأحاول أن أفك أسراره، هذه البساطة الآسرة تخفى وراءها عمق المحيطات.. هذا السهل جدًا والممتنع جدًا.. إنه واضح جدًا وغامض جدًا.. يمشى على قدميه.. يجلس فى مقاهٍ شهيرة.. يكتب طرفًا من حياته فى رواياته لكنه مثل بئر عميقة نرى حافتها ولا نعرف ما فى داخلها.. إنه ليبرالى جدًا ومحافظ جدًا.. لا أحد يدخل بيته.. لا أحد يعرف أسرته «حتى حصوله على نوبل ١٩٨٨، وهذا يزيد فضولى.. لقد قابلت ابنىّ يوسف إدريس سامح وبهاء رحمهما الله فى مقاهى المثقفين، وأعرف أن ابنة يحيى حقى إذاعية كبيرة، وأعرف أن ابن توفيق الحكيم عازف شهير رحل فى حياته.. أما بنات نجيب محفوظ فالمعلومات عنهن شحيحة، الأسرة كلها حافظت على خصوصيتها.. ما نشر على لسان بعض الكتاب لم يكن مريحًا.. ثمة كلام عن ميل محافظ لدى بناته.. تلميحات بأن ورثة نجيب محفوظ متطرفون دينيًا.. يقولون إنهم بنوا مسجدًا باسم نجيب محفوظ!.. هل هذا لا يكفى للتدليل على تطرفهم.. إنهن يرتدين الحجاب.. هل هذا لا يكفى أيضًا؟ خذ عندك هذه.. أسرة نجيب محفوظ ترفض تحويل رواية «أولاد حارتنا» لعمل درامى! لا بد أنها تعتقد أن الرواية تخالف الدين وإلا لماذا ترفض؟؟ كان هذا لسان حال بعض الكتاب القريبين من نجيب محفوظ «رغم أنهم ليسوا قريبين من أسرته ولا يعرفونها أساسًا».. كانت هذه قمة الدراما.. الرجل الذى كاد أن يدفع حياته ثمنًا للتطرف.. أنجب متطرفتين دينيًا.. إنها قصة مثيرة.. درامية وكأنها رواية أجيال لنجيب محفوظ.. وكأن حياة الرجل وبناته هى آخر رواياته.. لكن للأسف هذه الحبكة قد تكون فاسدة كما اكتشفت عبر هذا الحوار.. مع هدى نجيب محفوظ أو «أم كلثوم» كما تقول الأوراق الرسمية.. وهى آخر من تبقى من عائلة الأستاذ نجيب بعد أن غيب الموت زوجته عطية الله فى ٢٠١٧ وفاتن أو «فاطمة» كما تقول الأوراق الرسمية والتى رحلت فى العام الماضى.. وقد قررت أن أبدأ بآخر سؤال سألته لهدى محفوظ..

■ كل الناس تعرف أن للأستاذ نجيب ابنتين هما «فاطمة» و«أم كلثوم» ومؤخرًا جدًا اكتشفنا أن أم كلثوم لها اسم آخر هو هدى وأن فاطمة رحمها الله لها اسم آخر هو فاتن.. أى الأسماء للتدليل وأيها مثبت فى الأوراق الرسمية؟

- والدى رحمه الله سمانا «فاطمة» و«أم كلثوم» ووالدتى لم تكن تحب هذه الأسماء فسمتنا «هدى» و«فاتن» وبقيت الأسماء الرسمية فى الأوراق فقط، حتى فى العمل والجامعة كانوا ينادونى باسم «هدى» وينادون أختى باسم «فاتن»، أنا كنت أعمل فى فرع شركة أجنبية فى مصر وكان من الصعب جدًا على الأجانب نطق «أم كلثوم» فكانوا ينادونى هدى.. والدى سمى فاطمة على اسم والدته، وأم كلثوم على اسم المطربة العظيمة لأنه كان يحبها.. والدتى قالت له إنها تحب المطربة نور الهدى وتريد أن تسمينى «نور الهدى» فقال لو سنسمى على اسم مطربة نسمى «أم كلثوم» وسجلنى بهذا الاسم فعلًا ووالدتى سمتنى هدى.

■ هل يعنى هذا أن الأستاذ كان سى السيد؟

- لا.. الأمور سارت هكذا.

■ أسرة نجيب محفوظ كانت دائمًا محجوبة عن الإعلام.. هل كان هو السبب.. هل كان شخصًا محافظًا؟

- هذا طلبنا نحن ورغبتنا دائمًا، منذ كنا صغارًا، وعندما كان يسأل فى حوارات صحفية ويتحدث عن أسرته، كانت والدتى تقول له من فضلك، نحن لا نحب هذا.. كانت الفكرة أنه شخص معروف وطبيعى أن يتحدث عن نفسه، ولكن نحن لسنا شخصيات عامة، ولا نحب أن يتحدث عنا أحد.

■ ولكن الانطباع أن الأستاذ نجيب شخص محافظ والدليل أنه لم يستقبل أى شخص فى البيت على مدار عقود؟

- هو كان يكتب فى المنزل، وبالتالى صعب جدًا أن يستقبل زوارًا فى البيت لأن هذا سيعطله عن الكتابة، بمعنى أن مكتبه كان فى منزله، والزيارات ستعطله عن العمل.. لكن طبعًا الأقرباء كانوا يأتون للمنزل فى طفولتنا، ولكن والدى كان أصغر إخوته، وتزوج متأخرًا.. هذا أدى لأن عماتى وأعمامى رحلوا ونحن صغار، وكنا نتعامل مع جيل الأحفاد.. بمعنى أنى كنت ألعب مع حفيد عمى وليس مع ابن عمى، ووالدى كان قريبًا فى السن من أبناء أخته.. وأحيانًا تبدو الصورة وكأنه لم يكن يحب أقاربه، أو يعيش منعزلًا عنهم، ولكن نحن رأينا كل أقاربه، وجدتى «فاطمة» وكذلك الأعمام والعمات ولكن توفوا مبكرًا.

■ الأستاذ نجيب قال فى مذكراته إنه أخفى زواجه عن أسرته، وإن الأمر انكشف عندما تشاجرتِ فى المدرسة مع ابنة صلاح جاهين.. وفى رواية أخرى عندما اكتشفت ابنة أخته أن معها فى الفصل طالبة اسمها «أم كلثوم نجيب محفوظ».. هل هذا صحيح؟

- هذه الرواية غير دقيقة، أو غير صحيحة، الصحفى الأستاذ محمد شعير وجد عددًا من مجلة الكواكب فى أواخر الخمسينيات ظهرت فيه أنا وأختى وعمرنا أربع سنوات أى قبل سن المدرسة، وكان هناك حوار مع والدى عن زواجه وصورنا منشورة.. إنما الصحيح أنه أخفى خبر الزواج عن والدته لأنها كانت تريد أن تزوجه من إحدى قريباتها، لكن شقيقه الأوسط كان يعرف واحتفل بوالدى ووالدتى بعد الزواج.

■ هناك انطباع بأن الكتابة أخذت الأستاذ نجيب من الأسرة؟

- هو كان يخرج معنا كل يوم جمعة.. يخصص لنا نصف اليوم، نخرج فى الصباح الباكر للفسحة، ثم نذهب للغداء عند جدتى، وبعد الغداء يذهب إلى ندوة الأوبرا الشهيرة.. كنا نذهب مثلًا للهرم.. أو حديقة الحيوان وهذه الأماكن.. وكنا نقضى الصيف كله معه فى الإسكندرية.. كانت هناك أماكن جميلة جدًا فى ذلك الوقت مثل المطاعم الإيطالية واليونانية والتى أسسها الأجانب، وحدائق المنتزه، والكازينوهات على البحر وكنا نذهب أحيانًا فى الشتاء وما أذكره أن الأعياد لم يكن فيها زحام وكنا نذهب للسينما فى العيد معه ولم يكن هناك أى زحام، وأذكر أننا كنا نخرج للشارع أثناء «النوة» وكانت هذه ذكريات جميلة.. لكن طبعًا عندما كبرنا أصبح لنا عالمنا الخاص وأصبحنا نخرج مع أصدقائنا.

■ هل كان يتابع دراستكم وأحوالكم فى المدرسة؟

- هو طبعًا لم يكن يذاكر لنا، ولكننا كنا نجلس للمذاكرة فى نفس المكان الذى يكتب فيه، وهو حجرة المكتب، وكان يدير أسطوانة لأم كلثوم دائمًا بصوت خفيض، وهذا كان يشعرنا بالقرب منه حتى ولو هو مشغول بالكتابة.. ولو هناك موضوع معين يخصنا والدتى هى التى تتحدث معه وتنقل له رغبتنا.

■ ولكن هل نمط حياته جعلكم فى عزلة بعض الشىء؟

- إحنا رفضنا أن نكون جزءًا من الحياة العامة، وهذه كانت رغبتنا، أنا وأختى وماما لم نكن نحب أن يسألنا أحد عن حياتنا، وكنا نخفى أننا بنات نجيب محفوظ فى الجامعة، وفى العمل وعندما يسألنا أحد عن اسمنا نقول «هدى محفوظ» أو «فاتن محفوظ».. ولكن بعد نوبل طبعًا الوضع اختلف.. ظهرت والدتى فى كذا حوار.. ونحن ذهبنا لتسلم الجائزة فحصل فك جزئى للحظر الذى فرضناه على حياتنا.

■ أريد أن أعرف كيف كانت علاقتكم به بعد أن كبرتم.. كيف كنتم تقضون الوقت معه؟

- هو طبعًا قبل نوبل بسنوات كانت آثار السكّر قد ظهرت عليه، وبدأ سمعه يصبح ثقيلًا، ونظره تأثر من السكّر، وكان قد خرج على المعاش منذ أوائل السبعينيات، وهذا استدعى أن نخرج معه عندما يحب الخروج، أو نوصله للمشاوير التى يذهب لها.. وأحيانًا كنا نخرج معه حتى لا يشعر بالملل من المنزل فنذهب لنجلس فى الماريوت، أو فى «الجولى فيل» فى الهرم قبل احتراقه، وأحيانًا كنا نذهب معه للحسين، ويشرح لنا الشوارع، التى عاش فيها أو كتب عنها، وأخذنا مرة لزقاق المدق وكان يحكى ذكرياته، وكنا نجلس فى مقهى نجيب محفوظ فى الحسين وكان هذا فى مرحلة ما قبل نوبل.

■ ما هى ذكرياتك عن اليوم الذى تعرض فيه لمحاولة الاغتيال فى ١٩٩٤؟

- هو طبعًا كان فى سيارة المهندس فتحى هاشم أمام العمارة، ونقلوه للمستشفى وأحد السكان تكلم مع أمى عبر جهاز «الإنتركوم» وقال لها الأستاذ نجيب حدث له حادث ونقل لمستشفى الشرطة، ولكن لم يقل لها إنها محاولة اغتيال، وذهبنا فوجدناه فى العمليات بالفعل، وكانت عملية طويلة جدًا وكان ممنوعًا وجود الزائرين لكنهم سمحوا لنا بالوجود قريبًا منه، وكانوا يبحثون عن أكياس دم لأنه نزف كثيرًا وكانت هناك صعوبة وقتها، وجاء مسئول كبير من الداخلية، وفاروق حسنى وزير الثقافة، والكاتب ثروت أباظة، والمخرج توفيق صالح وحرمه كانا يحضران عرضًا مسرحيًا وعرفا فتركا العرض وجاءا، ثم جاء الغيطانى وآخرون.. وانصرفنا بعد أن طمأنونا ولكن لم نره فى أول يوم.

■ هل تغيرت شخصيته بعد محاولة الاعتداء؟

- فى الأول رفض الخروج من المستشفى، رغم شفائه.. كان يرفض الخروج فاستعان المستشفى بالدكتور يحيى الرخاوى الذى أقنعه بالخروج.. هو كان يشعر بالقلق، لأن الحادثة هزته، فكان لديه قلق أن يترك المستشفى، أو يترك البيت، والرخاوى نظم له برنامجه بعد الخروج وأقنعه بأن يخرج ويقابل الناس يوميًا.

■ الأستاذ نجيب أجرى حوارًا فى الستينيات مع الناقد فؤاد دوارة وقال له إنه قلق بشأن صحته ووضعه المادى.. هل كان يقلق بشأن مستقبلكم؟

- طبيعى أن يقلق لأنه تزوج وهو كبير فى السن، وخرج على المعاش ونحن ما زلنا فى المدرسة، وطبيعى أنه كان عنده هذا القلق، ولكن لم يكن يقلقنا أو يوترنا، كان يحتفظ بمشاعره لنفسه.

■ هل كانت لديه ملاحظات الآباء على الملابس ومواعيد الخروج مثلًا؟

- طبيعى أن أى بيت يكون فيه نظام للتربية وملاحظات، لكن العبء الأكبر كان على ماما مثل أى بيت، الأم تكون أقرب للبنات، وهى لم تكن تعتمد عليه فى إنجاز ما يمكن أن تنجزه هى بنفسها، بمعنى أن هناك زوجات يكن قليلات الحيلة، فيضطر الزوج لإنجاز الأمور بنفسه.. أمى لم تكن من هذا النوع.. وهذا وفر له الوقت وصفاء الذهن اللازمين للكتابة.

■ هل ولدتم فى منزل العجوزة؟

- انتقلنا له ونحن صغار.. قبلها كنا نعيش فى عوامة على النيل فى نفس الشارع ولكن أقرب لفندق شيراتون القاهرة.. والعوامات بشكل عام كانت جميلة جدًا فى الماضى وكانت أقرب لـ«يخت» ثابت، وكانت أماكنها على نيل العجوزة حيث نسكن والجهة المقابلة لها على نيل الزمالك وشارع الجبلاية، وهناك كانت عوامة شهيرة صور فيها عبدالحليم حافظ فيلمًا شهيرًا له، لعبت بطولته الممثلة إيمان، وكانت والدتى دائمًا ترينا هذه العوامة، وتقول لنا هذه عوامة عبدالحليم حافظ التى رأيتموها فى الفيلم.. وبعد أن تركنا العوامة.. المحافظة قررت أن تنقل كل العوامات لنيل الكيت كات.. أبى كان يعشق النيل، وعندما طلبت منه والدتى أن ننتقل لشقة اشترى شقة تطل على النيل أيضًا.

■ لدىّ فضول أن أعرف ماذا كان يأكل نجيب محفوظ؟

- هو كان مريض سكر.. ولديه رغبة فى أن يحافظ على نظامه الغذائى لأنه أصلًا شخص ملتزم، وبالتالى يأكل بعض الخضار وقطعة لحم وملعقتى رز مثلما يأكل كل الناس.. ولا يأكل كثيرًا، وربما كان له اهتمام بالأكل قبل إصابته بالسكر.

■ الشىء الوحيد الثابت عن علاقته بالطعام أنه كان يشترى الكباب والبسبوسة قبل ذهابه للحرافيش فى سهرة الخميس.

- لقاءات الحرافيش لها مراحل متعددة، منها مرحلة كانوا يلتقون فى منزل الكاتب محمد عفيفى حتى وفاته، وكل منهم كان يشترى شيئًا.. أقصد أنه لم يكن يأكل الكباب والبسبوسة بمفرده.. وهكذا.

■ هل تدخل فى اختياراتكم الدراسية؟ هل نصحك بكلية معينة؟

- لا.. هو كان مندهشًا من اختيارى.. كان يتخيل أننى سأدرس فنون جميلة لأننى أحب الرسم، ولكن قلت له إننى سألتحق بمكتب التنسيق، واصطحبنى إلى هناك، والتحقت بآداب إنجليزى قبل أن تقبلنى الجامعة الأمريكية فى قسم الإعلام.

■ أنا أعرف أنك لم تقرأى رواياته وأنت صغيرة.. هل كان هذا يضايقه؟

- أنا طبعًا لم أقرأ كل أعماله، ولكن أحب الثلاثية والحرافيش جدًا وهناك قصص قصيرة أحببتها.. وأنا صغيرة كنت أتضايق عندما يقول لى أحد كيف لا تقرأين روايات والدك.. أنا فى الجامعة كنت أحب أن أقرأ بمزاجى أو كان لى اهتمامات مختلفة لم أكن قرأت له، وقرروا علينا رواية «ثرثرة فوق النيل» فى منهج العربى، فقلت له فضحك، وشمت فىّ، وقال لى ستقرأين لى بالإجبار!.

■ نأتى للجزء الجاد هناك كتابات اتهمتكم بالتطرف الدينى وبمنع أعمال نجيب محفوظ وهناك أيضًا الخلاف مع دار النشر حول حقوق أعماله.

- الموضوعان لهما علاقة ببعض.. هناك من تكلم عنا بطريقة سخيفة، وقال إن أبى ترك وصية أن نقيم له متحفًا، فأقمنا مسجدًا! وفى الحقيقة أن هذا كلام «بايخ» جدًا.. والأبوخ أن من كتب لا يعرفنا.. والمسجد موجود بالفعل، ولكن والدى ووالدتى هما من يعرفان به، وحتى نحن لا نعرف التفاصيل، أو كنا لا نعرف، لكن الإذاعية تهانى البرتقالى أحبت أن تساعد فى ضم المسجد للأوقاف فتحدثت عنه، وفى الحقيقة والدتى لم تبن مسجدًا.. الأرض كانت متوافرة فى مجمع سكنى فى ٦ أكتوبر وهى تكفلت بالبناء وفرش المسجد، والدى أصلًا عندما فاز بنوبل قسّم الجائزة لأربعة أجزاء، لكل واحدة جزء، والجزء الخاص به خصصه لأعمال الخير، وهى متغيرة من عام لعام.. مرة تذهب لعلاج مرض معين.. ومرة للقضية الفلسطينية.. ووارد جدًا أنه فى عام معين خصصت للمسجد.

■ هل أنتم مقتنعون بأن رواية «أولاد حارتنا» مخالفة للدين؟

- لا طبعًا، ووالدى شرح لنا، وقال لى إن الذين أساءوا فهم الرواية قرأوها على أنها كتاب فى حين أنها رواية أو عمل خيالى، وبالتالى أنا أفهم هذا جيدًا.. والدى بعد محاولة اغتياله كان يمرن يده على الكتابة لأن الطعنة أثرت على أعصابه، وهذا الورق ما زال عندى.. كان يكتب جملة أشهد ألا إله إلا الله كتمرين ليده.. وبشكل عام «أولاد حارتنا» رواية رمزية، وهناك نقاد كبار يقولون إن عنده روحًا صوفية فى كتاباته، وهناك مخطوطات لم تنشر يتكلم فيها عن الصوفية من وجهة نظره.. وبعد نوبل المتطرفون قالوا إنه أخذ الجائزة عن «أولاد حارتنا»، فى حين أن نوبل تمنح عن مجمل الأعمال.. لكن كان هدفهم الإساءة له.

■ هل قرأتِ «أولاد حارتنا»؟

- لا.. قرأت الثلاثية والحرافيش وبعض القصص القصيرة.

■ قالوا إنكم رفضتم تحويل «أولاد حارتنا» لعمل درامى؟

- هذا له علاقة بالخلاف على حقوق النشر وتحويل الأعمال.. البعض أراد اتهامنا بالتطرف حتى يخاف المنتجون أن يتصلوا بنا.. ونحن لم يكن لنا علاقة بالوسط الصحفى وحتى لا نعرف ما يكتب عنا، وأحيانًا كنا نعرف ونرسل ردودًا مكتوبة للصحف فترفض نشرها.. لذلك قررنا الحديث للإعلام، وظهرت فى إحدى القنوات، ولكن ليس لدىّ قدرة على مواجهة الكاميرا فنسيت الكلام، ثم بذلت الإعلامية منى الشاذلى مجهودًا فى التواصل معى وبناء علاقة فأزالت حاجز الخجل عندى.

■ ولكن أنتم رفضتم عرض الأستاذ وحيد حامد لتحويل «أولاد حارتنا» لعمل درامى؟

- رفضنا لأسباب مادية، ليست دينية.. الأستاذ وحيد قال إنه يريد أن ينتج عملًا عالميًا على ثلاثة أجزاء، ونحن وجدنا أن المبلغ المعروض لا يتناسب مع فكرة العالمية والأجزاء الثلاثة، والأستاذ وحيد ظل على علاقة طيبة بنا وحضر عزاء والدتى.

■ إذن الأمران على علاقة ببعض؟

- هى كانت حملة ضدى لإخافة الناشرين والمنتجين منى.

■ ما سبب الخلاف مع الناشر؟

- يريدون أن يأخذوا حق استغلال الأعمال دراميًا بـ«العافية»، وبشكل عام لم نكن سعداء بطريقة «الشغل»، وأرى أن أكبر غلطة ارتكبها والدى أنه وقّع لهذه الدار.. تعاملهم مع الناس سيئ جدًا، وأنا قلت لمسئول فى الدار: يبدو أنكم تأثرتم بطريقة «فتوات» نجيب محفوظ فى التعامل! أنا ليس من مصلحتى أن أظل أتنقل من ناشر لناشر لأنه يحدث تزوير للكتب، وطباعتها بتاريخ سابق، ومؤخرًا أصدرت الدار طبعة من أعمال والدى بكميات كثيرة جدًا.

■ متى تنتهى حقوق الدار الحالية؟

- بعد سنة ونصف السنة.

■ ما هى نقاط الخلاف بالتحديد؟

- والدى وقّع لتوزيع الكتب الورقية، وحصل على مبلغ، بعدها بخمس سنوات قالوا الكتب الورقية لم تفِ بالمبلغ، وحصلوا على حق الكتاب الإلكترونى، بنفس المبلغ، وقالوا إنه دين علينا، رغم أنه لم يكن هناك كتاب إلكترونى، وفى موضوع الدراما حصلوا منا على حق استغلال الأعمال دراميًا ولم ينتجوا أى شىء سوى رواية واحدة هى «أفراح القبة».. الآن وبعد أن استعدت حق استغلال الأعمال دراميًا.. هناك ما يقرب من ثمانية أعمال فى طريقها للإنتاج، بما فيها «أولاد حارتنا» التى ادعوا أننا نرفض إنتاجها.

■ ما هى التفاصيل؟

- شركة «بروديوسرز» للمنتج هانى أسامة اشترت «الحرافيش» و«ميرامار»، و«أى برودكشن» اشترت «ثرثرة فوق النيل» و«الطريق» و«القاهرة ٣٠»، والمنتج «صادق الصباح» اشترى «أولاد حارتنا» و«العائش فى الحقيقة»، وسينرجى اشترت «بين السما والأرض» و«كفاح طيبة».. أنا أخذت الحقوق منذ سنة ٢٠١٨.. ودار النشر ظلت سنوات لم تنتج سوى عمل واحد، وهناك من أشاع أننا متطرفون حتى يبعد المنتجين ودور النشر عنا.