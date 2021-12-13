الإثنين 13 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«تايم الأمريكية» تختار إيلون ماسك أغنى رجل في العالم شخصية 2021

إيلون ماسك
إيلون ماسك

منذ عام 1927 وتختار مجلة “تايم” الأمريكية شخصية في نهاية كل عام لتكون شخصية العام .

وكان إيلون ماسك، رئيس شركتى تسلا للسيارات الكهربائية وسبايس إكس الفضائية، وأغنى رجل فى العالم، هو شخصية عام 2021 التي اختارته المجلة.

وقال رئيس تحرير المجلة إدوارد فيلسنثال، إن شخصية العام هو صانع النفوذ، ولم يكن هناك كثير من الأفراد لديهم نفوذ على الحياة على الأرض، وربما الحياة فوق الأرض أيضا، أكثر من إيلون ماسك.

وتابع فيلسنثال إن ماسك لم يكن فقط أغنى شخص فى العالم، ولكن النموذج الأكثر ثراء على التحول الهائل فى المجتمع.

ونرصد من خلال التقرير أبرز الشخصيات التي اختارتها المجلة خلال السنوات الماضية:

بايدن ونائبته كامالا هاريس 

اختارت المجلة العام الماضي، الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته المنتخبة كامالا هاريس شخصيتا العام الماضي.

 

قائدات حركة “أنا أيضا” لمناهضة التحرش 

في عام 2017  تم اختيار كاسري حاجز الصمت، في إشارة إلي قائدات حركة "أنا ايضاً" (me to) لمناهضة التحرش الجنسي.


دونالد ترامب

في عام 2016 تم اختيار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كشخصية العام آنذاك من قبل المجلة.


المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

في عام 2015 اختارت المجلة الأمريكية، المرأة الحديدية في المانيا المستشارة أنجيلا ميركل كشخصية العام.


محاربو إيبولا

في عام 2014 اختارت “تايم” محاربو إيبولا، في إشارة إلي العاملين في مجال الصحة الذين ساهموا في وقف انتشار مرض فيروس إيبولا.

وكان هناك العديد من الشخصيات التي اختارتها المجلة علي مدي تاريخها وكان أبرزهم بابا الفاتيكان البابا فرنسيس في عام 2013، كما اختارت المجلة عام 2010 مؤسس فيس بوك مارك زوكربيرغ، كما اختارت المجلة الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما بصفته أول رئيس أمريكي من أصول أفريقية .

مجلة التايم غلاف المجلة شخصية العام أوباما بايدن ترامب ميركل

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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