الإثنين 13 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اتحاد الصناعات يستضيف ورشة عمل ضمن سلسلة «بيئة العمل اللائق»

اتحاد الصناعات
اتحاد الصناعات

عقد مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الإثنين،  ورشة عمل بعنوان “التنوع والشمول في مكان العمل”، استكمالاً لسلسة ورش عمل “بيئة العمل اللائق” التى ينظمها مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع مؤسسة فيريدرش ايبرت.

وتهدف ورشة العمل إلى تعزيز أداء فريق العمل لزيادة الانتاجية وتحقيق النمو الاقتصادي  ودعم الشركات لتضمين التنوع بين الجنسين في استراتيجية الشركة وثقافتها وتعزيز تدابير التنوع من خلال عمليات التوظيف، والتطوير الوظيفي. 

وتم خلال الورشة عرض نماذج عن كيفية تنفيذ إستراتيجية التنوع داخل الشركات من خلال الأمثلة العملية والإجراءات والتطبيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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