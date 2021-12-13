حبس صاحب شركة بتهمة النصب على المواطنين فى الإسكندرية

قررت نيابة المنتزة أول بالإسكندرية، اليوم الإثنين، حبس صاحب شركة 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب والاحتيال علي المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسهيل سفرهم إلى إحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهم بها "على غير الحقيقة" وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال الضحايا عن الواقعة.

البداية بتلقي اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط اللإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود بلاغ من 4 أشخاص، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسهيل سفرهم إلى إحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهم بها "على غير الحقيقة"، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المستولى عليها.

وكشفت التحريات صحة الواقعة، وتبين أن المتهم صاحب شركة، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم عمل كمين والقي القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.