شبكة أمريكية: نقص أشباه الموصلات يؤثر فى أعياد الميلاد بسبب غياب بعض السلع

ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن نقص أشباه الموصلات قد يؤثر في أعياد الميلاد بسبب غياب بعض السلع.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن أشباه الموصلات توجد في عدد ضخم من المنتجات من السيارات إلى الغسالات وفرش الأسنان الكهربائية، إلا أن العديد من هذه الرقائق الإلكترونية غير متوفرة؛ نظرًا لأن جائحة فيروس كورونا المستجد أدت إلى اختناقات في سلسلة التوريد وزيادة الطلب على السلع.

وأشارت إلى أن نتيجة لذلك، قد يكون من الصعب الحصول على بعض المنتجات بحلول عيد الميلاد هذا العام.؛ نظرًا لتأثير أزمة نقص أشباه الموصلات الممتدة من فترة.

وقال آلان بريستلي محلل أشباه الموصلات في شركة الأبحاث جارتنر، في تصريح للشبكة، "إن النقص في الرقائق سيكون له بعض التأثير في عيد الميلاد".. وأضاف "قد نجد أن بعض الأشياء التي كانت متاحة بسهولة في الماضي قد لا تكون متاحة بسهولة الآن".

ومع انتظار الشعب الأمريكي عيد الميلاد للأحتفال، ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 0.1 % حتى الساعة 0157 صباحًا بتوقيت نيويورك أمس يوم الأحد ، مقارنة بالفترة نفسها من يوم السبت، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في عدد حالات الإصابة أقل من متوسط الزيادة اليومية الذي بلغ 0.2 % خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة عند 5.16 مليون إصابة، دون تغيير كبير عن نفس الفترة من يوم أمس.



وشهدت ولاية مين زيادة بنسبة 0.8 % في عدد حالات الإصابة عن نفس الفترة من يوم الجمعة، ليرتفع الإجمالي إلى 129 ألفًا و997 إصابة.

وسجلت بنسلفانيا أكبر عدد من الوفيات خلال 24 ساعة بـ156 وفاة.