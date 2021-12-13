«التعليم» توضح حقيقة إغلاق مركز العاشر من رمضان لتأهيل ذوى الاحتياجات

كشفت الدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، حقيقة إغلاق مركز العاشر من رمضان لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكدت رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، أن مركز العاشر من رمضان لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة مازال مفتوحا ويعمل بشكل طبيعي ويستقبل 250 حالة يوميا.

وشددت «عبدالسلام» خلال منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن مركز العاشر من رمضان لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة يقدم خدمة مجانية، وأيام العطلات فيه هي نفس أيام عطلات المدارس.

وحذرت رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم متابعيها من الانسياق وراء الأخبار غير الرسمية والشائعات التي لا أساس لها من الصحة التي تنتشر على السوشيال ميديا بين الحين والآخر بهدف إثارة الجدل وتشويه نجاحات وزارة التربية والتعليم.

كما نشرت الدكتورة هالة عبد السلام، فيديو مركز التكامل الحسي التابع لإدارة المطرية التعليمية، يستقبل خدمات مجانية بإجمالي 30 حالة يوميا.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10226619675619256&id=1268285049.