الإثنين 13 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

انطلاق يوم الدعوات بإيبارشية «طيبة» للأقباط الكاثوليك

الأنبا بشارة
الأنبا بشارة

ترأس صاحب النيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشيّة طيبة للأقباط الكاثوليك، وبمشاركة نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، ومسؤول اللجنة الأسقفية للدعوات، التابعة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، يومًا للدعوات بإيبارشية طيبة، بالتنسيق مع لجنة الدعوات بالإيبارشية، بقيادة القمص يوسف اقلاديوس، وكيل عام المطرانية بالأقصر.


شارك في اليوم عدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، والمؤمنين من مختلف كنائس الإيبارشية. 

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها نيافة الانبا عمانوئيل، بمشاركة الأنبا بشارة جودة، والآباء الكهنة.
 

وألقى نيافة الأنبا بشارة كلمة بعنوان "لا تخف.. قم "، حيث دار الحديث حول الدعوة والتكريس، ومحبة الكنيسة، وعمل السينودسية في الكنيسة، ثم تلقى نيافته الأسئلة، والمناقشات من الحاضرين، كما تضمن اليوم أيضًا عرض لخبرات حياتية، واكتشاف لدعوة التكريس من المشاركين.


الجدير بالذكر أن نّيافة الأنبا عمانوئيل قدم الشكر لنيافة الأنبا بشارة على حضوره، كما قدم نيافته هدية تذكارية لأخيه نيافة الأنبا بشارة، امتنانًا لمشاركته، كما وجه مطران إيبارشية طيبة الشكر والتقدير لكل من ساهم في إعداد يوم الدعوات، ولكافة الحضور على المشاركة.

وبدأت الكنائس المصرية  صوم الميلاد المجيد  يوم 25 نوفمبر، برئاسة قداسة  البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويستمر أكثر من 40 يوما متواصلة، تختتم بالاحتفال بعيد الميلاد المجيد والذي تحتفل به الكنيسة الكاثوليكة يوم 25 ديسمبر من كل عام، وفقا لتقويم الكنائس الغربية، بينما تحتفل به الكنيسة القبطية الارثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني يوم 7 يناير من كل عام، وفقا لتقويم الكنائس الشرقية وخلالها يمتنع الأقباط عن أكل اللحوم وتقام قداسات يومية خلال فترة الصوم المسمى بالصوم الصغير، وخلاله يواظب الأقباط على المشاركة في تسبحة كيهك، والتي ترتل بها الكنائس مدائح للسيدة العذراء مريم. 

لأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشي ة طيبة للأقباط الكاثوليك نيافة الأنبا بشارة جودة يوم ا للدعوات بإيبارشية طيبة لجنة الدعوات بالإيبارشية

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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