«الجارديان»: عدد ضحايا أعاصير كنتاكى يفوق قدرة المستشفيات

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أنه من المتوقع أن يتجاوز عدد القتلى من الأعاصير التي اجتاحت مئات الأميال وضربت 5 ولايات أمريكية في نهاية هذا الأسبوع 100 قتيل في ولاية كنتاكي وحدها، مع وجود العشرات في عداد المفقودين، بينما تتدافع الأطقم للبحث عن حطام.

وتابعت أنه يُعتقد أن أحد الأعاصير التي اجتاحت 4 ولايات من الـ5 المتضررة على مدى 4 ساعات من الدمار الليلي كان لها أطول مسافة لإعصار في تاريخ الولايات المتحدة ، تاركة الدمار والموت والبحث المحموم من قبل الناجين للعثور على الأسرة والمأوى، من أركنساس إلى كنتاكي.

وأضافت أن المشرحة في كنتاكي أصبحت غير قادرة على استقبال المزيد من الجثامين في ظل استمرار رجال الإنقاذ في البحث عن ناجين أو ضحايا آخرين، بينما وصف شهود قوة الاعصار بأن الرياح نقلت أغراض وبقايا المنازل من ولاية إلى أخرى.

وأشارت إلى أن العاصفة كانت قوية لدرجة أنه تم العثور على صورة من منزل دمره الإعصار في كنتاكي على بعد 130 ميلاً تقريبًا في ولاية إنديانا.

وقال حاكم ولاية كنتاكي، آندي بيشير، يوم الأحد: "أعلم أننا فقدنا أكثر من 80 من سكان كنتاكي ، وسيتجاوز هذا العدد أكثر من 100 شخص".

وأضاف بيشير، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الامريكية: "هذا هو أعنف حدث عاصفة شهدناه على الإطلاق ... لقد اختفت مدن، أعني أنها ذهبت".

وأشار إلى أن مسار الاعصار المدمر كان يبلغ طوله حوالي 227 ميلاً (365 كيلومترًا) ، والذي ، إذا تم تأكيده ، سيتجاوز أطول إعصار معروف سابقا، حيث كان مساره 218 ميلًا والذي كان يسمر "تري ستيت" ووقع عام 1925 ، واسفر عن مقتل ما لا يقل عن 695 شخصًا ودمر 15 ألف منزل في جميع أنحاء ميسوري ، إلينوي. وإنديانا.

وأكدت الصحيفة أن بعد مرور الأعاصير كانت درجات الحرارة أقل من درجة التجمد في الليل في مدينة مايفيلد بولاية كنتاكي، وهي مدينة صغيرة دمرت إلى حد كبير بفعل الرياح التي وصلت سرعتها إلى 200 ميل في الساعة، وكان الناجون يعانون يوم الأحد من نقص الكهرباء والمياه الجارية.

وقال جيريمي كريسون، رئيس خدمات الطوارئ في مايفيلد، إن رجال الإنقاذ اضطروا ، في بعض الأحيان ، إلى "الزحف فوق الضحايا للوصول إلى الضحايا الأحياء".

وقال بيشير إنه لم يتم العثور على أي شخص على قيد الحياة تحت الأنقاض في البلدة منذ الساعة الثالثة فجرا يوم السبت، مضيفًا: "مستوى الدمار لا يشبه أي شيء رأيته في حياتي، حيث قتل المئات ودمر نحو ألف منزل".