أمل رمزى: كشف التسريب المفبرك المنسوب لأجهزة الدولة نجاح جديد للأجهزة الأمنية

وجهت النائبة أمل رمزى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، التحية إلى وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها الأمنية، لنجاحهم في كشف حقيقة التسريب المفبرك المنسوب لأجهزة الدولة، والذي يهدف إلي إحداث حالة من البلبلة وزعزعة الاستقرار الداخلي، وضبط الجناة في وقت قصير .

وقالت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالشيوخ، في بيان لها، أن كشف ملابسات تلك الواقعة والقبض على ذلك التشكيل العصابي، هو نجاح جديد يضاف للنجاحات المستمرة والمتواصلة التي يحققها رجال الشرطة في مواجهة أعداء الوطن والحفاظ على مصرنا الحبيبة آمنة مطمئنة، من التنظيمات الدولية والكيانات المعادية خاصة تنظيم جماعة الإخوان الإجرامي .

وأكدت رمزي، أن هذه التسريبات المفبركة، والتي روجت لها المنابر الإعلامية التابعة للجماعات الإرهابية تأتي ضمن مخططات عدائية تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من مقدراته، وتشويه صورة مؤسسات الدولة أمام الرأي العام .

وشددت نائبة الشيوخ، على أن كافة المخططات التي وضعها التنظيم الدولي الإرهابي بهدف إسقاط مصر ، لن تجدي نفعاً مع وحدة ووعي المصريين ووقوفهم على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ على تراب هذا الوطن ووحدته واستقراره .

وطالبت النائبة أمل رمزى، بتوقيع أقصي العقوبة علي المتهمين، الذين تعاونوا مع المنابر الإعلامية الإرهابية، بهدف تشويه صورة المؤسسات المصرية الوطنية، مؤكده أن ما أقدموا عليه من عمل يعد نوع من أنواع الخيانة للوطن لتعاملهم مع جهات أجنبية معادية .

من ناحيته، أثنى المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ،مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الإستراتيجي، على الجهود التي بذلتها وزارة الداخلية، بمختلف قطاعاتها في كشف حقيقة التسريب المفبرك المنسوب لأجهزة الدولة، والذي يروج شائعات وأخبار مغلوطة بهدف إثارة البلبلة داخل المجتمع المصري، وضبط المتهمين .

ووجه المهندس حازم الجندي الشكر والتقدير لوزارة الداخلية بكافة قطاعاتها على كافة جهودهم المبذولة في التعامل بكل جهد وشفافية مع الواقعه وإظهار الحقيقة أمام الرأى العام، مما يؤكد مدي يقظة وكفاءة الجهاز الأمني المصرى .

وقال عضو مجلس الشيوخ في بيان له، أن الاستجابة السريعة لرجال الشرطة في كشف حقيقة هذه التسجيلات الصوتية المفبركة والتي تستهدف أجهزة الدولة من أجل تشويه صورة مصر، كشفت مدى الجهود المبذولة واستعدادات وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها .

وأكد الجندى، أن كشف تلك الواقعة للرأي العام في الداخل والخارج يثبت مدى كفاءة الاستراتيجية الأمنية في الحفاظ على أمن الوطن، لافتاً إلى أن سرعة ضبط العناصر الإجرامية بهذه السرعة واعترافهم على عملتهم الخسيسة، اعتمد على أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية المتطورة .