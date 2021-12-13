«أهمية المياه» ندوة توعية لطلاب المدارس وقصور الثقافة ببنى سويف

عقدت الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي بوزارة الموارد المائية والري ندوة توعية مائية تحت عنوان «أهمية المياه وطرق الحفاظ عليها وترشيد استخدامها»، الإثنين، بمدرسة الشهيد نوالدين عبدالعزيز العسكرية مركز بني سويف محافظة بني سويف، بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة بالمحافظة، بمشاركة طلاب المدارس من المرحلة الثانوية، لتعريف الطلاب بأهمية ترشيد استهلاك المياه في ظل تنامي الاحتياجات وثبات الحصة المتاحة سنوياً التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب من المياه.



استعرضت الندوة الموقف المائي بمصر وحجم التحديات التي تواجه الموارد المائية مع تنامى الاحتياجات بمقدار 114 مليار متر مكعب سنوياً ووصول نسبة العجز إلى 54 مليار متر مكعب من المياه، بالإضافة إلى توضيح طرق الحفاظ عليها وحمايتها من الهدر والتلوث وترشيد استخدامها وتبني السلوكيات الإيجابية، بما يسهم في الحفاظ على المياه.



كما تناولت الندوة التي حاضر فيها أحمد السيسي، إخصائي إعلام بالإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي بوزارة الموارد المائية والري، عددا من المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها الوزارة حاليا بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وحسن استغلالها بالشكل الأمثل، ومنها مشروع تأهيل وتبطين الترع المتعبة فى عشرين محافظة، ومشروع تأهيل المساقى الخاصة بالأراضي القديمة فى منطقة الدلتا.



كذلك استعرضت الندوة، أهمية مشروعات تحديث نظم الري الحديث بدلا من الري التقليدي بالغمر فى ترشيد استهلاك المياه بالأراضي الزراعية، وأيضا أهمية الاستفادة من كل قطرة مياه والمحافظة عليها من الهدر والتلوث، بالإضافة إلى بث روح السلوكيات الإيجابية فى نفوس طلاب وطالبات المدارس، والشباب في قصور الثقافة، للمحافظة على كل قطرة مياه والتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الترشيد، سواء المنازل أو المدارس والمنشآت المختلفة.



وفى النهاية، أكدت الندوة، ضرورة تحويل المخرجات إلى واقع عملي من خلال قيام جميع الطلاب والطالبات بالمدارس، فى جميع المراحل الدراسية، بنشر الوعي المائي بين المواطنين لمواجهة السلوكيات السلبية وترسيخ السلوكيات الإيجابية واحترام نعمة الماء وترشيد استخداماتها والحفاظ عليها.

