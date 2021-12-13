الإثنين 13 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انقطاع التيار الكهربائي وفوضى على الطرق.. «الوحش الأطلسي» يهدد بريطانيا

عاصفة تهدد المملكة
عاصفة تهدد المملكة المتحدة

أكدت صحيفة "اكسبرس" البريطانية، أن الأرصاد الجوية البريطانية حذرت من رياح تصل سرعتها إلى 90 ميلاً في الساعة قد تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وأضرار بالغة خلال 24 ساعة القادمة.
وتابعت أن مكتب الأرصاد الجوية أصدر تحذيرًا باللون الأصفر من هبوب رياح شديدة على شمال اسكتلندا من الساعة 9 مساءً يوم الأحد حتى ظهر اليوم. 
وأشارت إلى من المتوقع أن تصل سرعة العواصف القوية إلى ما بين 80 إلى 90 ميلاً في الساعة في المنطقة، وقبل العاصفة، وتوقع خبراء الأرصاد حدوث بعض الأضرار، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عندما تهب الرياح.
وأكدت أن عاصفة الوحش الأطلسي قد تضرب المملكة الأسبوع المقبل.
وقال تايلر رويس ، كبير خبراء الأرصاد الجوية في اكيووزير : "سيكون التأثير الأكبر لهذه العاصفة هو تلف الأشجار المحلية وانقطاع التيار الكهربائي".
وتابع "يمكن أن تشهد المناطق الساحلية النموذجية المكشوفة في غرب أيرلندا وغرب اسكتلندا فيضانات ساحلية طفيفة إلى متوسطة".
وأضاف "من المرجح أن تتأخر خدمات العبارات عبر جزر شمال غرب اسكتلندا".
وأكدت الصحيفة أن اقتلاع الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي سيؤدي إلى إغلاق الطرق وزيادة وقت الوصول، ما يؤدي في النهاية الى فوضى عارمة على الطرق.

وقال مكتب الارصاد "بالنسبة لمن يعيشون في شمال غرب اسكتلندا ، فإنهم يعرفون التدريبات الخاصة بربط الأشياء السائبة وإلا ستأخذهم الرياح".
وأشارت الصحيفة إلى أنه في حين أن مكتب الأرصاد الجوية لديه تحذيرين باللون الأصفر، فقد اقترحوا أن الرياح قد تسبب فقط القليل من اضطراب السفر.
قال كريج سنيل، كبير خبراء الأرصاد الجوية من مكتب الأرصاد الجوية : "نتوقع فترة من الطقس العاصف جدًا عبر الأجزاء الشمالية من اسكتلندا خلال اليوم الاثنين".
وتابع "قد تصل سرعة الرياح إلى ما يزيد عن 90 ميلاً في الساعة في مناطق قليلة، خاصة عبر الجزر الغربية".

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