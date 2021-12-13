وزير التموين للنواب: استخراج 650 ألف بطاقة تموينية لتكافل وكرامة خلال 3 سنوات

أكد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، أن الوزارة تدعم المواطن في مجالات شتى ومن خلال برامج متعددة لتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، موضحا أنه أصدر قرارا بأن من يحصل على معاش تكافل وكرامة يحصل على بطاقة تموينية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأن استخراج بطاقات تموينية للأسر الأولى بالرعاية، وأوضح أن هناك توصيل الإلكتروني بين التموين ووزارة التضامن وتم استخراج بطاقات تموين المستحقة لمعاش تكافل وكرامة.

مصيلحي: التحول الرقمي يساعد في وصول الدعم لمستحقيه

وتابع: أصدرنا أكثر ٦٥٠ ألف بطاقة تموين لأصحاب معاش تكافل وكرامة خلال 3 سنوات الماضية ولا زلنا تتلقى طلبات وقال إن التحول الرقمي ووجود قاعدة بيانات دقيقة يساهم في تحقيق الحماية الاجتماعية ووصول الدعم لمستحقيه.

فيما اجتمعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022، فيما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشار الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، إلي أن اللجنة كان لها توصية في تقرير عن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، بدعم بمبلغ 500 مليون جنيه دعم لموازنة ديوان وزارة التربية والتعليم في الباب الأول أجور وتعويضات العاملين، متسائلا عما إذا كان قد تم ضخ هذا المبلغ أم لا.

وقال سعيد صديق رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والجودة بوزارة التربية والتعليم: "هذا الموضوع منذ 6 سنوات، وكانت أول توصية للجنة ضخ 500 مليون لحافز رياض الأطفال، وتم تطبيقه بعد ذلك على المراحل التالية حتى رابعة ابتدائي، وحاليا يسمى حافز التطوير ويتم من خلاله دعم المعلمين، وسيكون ممتد حتى المرحلة الإعدادية".

واستكمل: "حتى السنة الماضية ما تم إدراجه 1.5 مليار جنيه لمديريات التربية والتعليم، وكانت هناك أعباء كثيرة، وكان من الصعب ضخ في موازنة الديوان العام، وتم الاتفاق مع وزارة المالية على ضخ الـ 500 مليون جنيه في موازنة المديريات، وحاليا تم الصرف بنسبة 50%".