الإثنين 13 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«العسومي»: مصر دخلت مرحلة جديدة في مكافحة الفساد تحت قيادة «السيسي»

العسومي
العسومي

أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، باستضافة مصر الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الموقع عليها من قبل 189 دولة، والذي يُعقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر 2021، مشيرًا إلى أن تسجيل المؤتمر هذه الدورة أعلى نسبة مشاركة في تاريخه، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تفرضها جائحة كورونا، يعكس الثقة الدولية الكبيرة في الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة المصرية في مجال مكافحة الفساد، ويعكس قدرتها على تنظيم أكبر الفعاليات الدولية، وهو ما انعكس في مستوى التنظيم الذي ظهر به المؤتمر في أول أيامه، والذي يُعد الحدث الأكبر في مجال منع ومكافحة الفساد على المستوى العالمي.

وأضاف «العسومي»، أن مصر في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي دخلت في مرحلة جديدة في مكافحة الفساد بجميع صوره، مضيفًا أن الجهود الكبيرة التي قام بها فخامته تجاه هذا الملف واهتمامه المباشر به، وإطلاقه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمرحلتيها الأولى والثانية، أسفر عن تطوير منظومة مصرية متطورة وشاملة لمكافحة الفساد تعمل وفق أحدث المعايير والمقاييس الدولية، ويُحتذى بها على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية، مضيفًا أن مصر من خلال استضافتها لهذا المؤتمر الدولي الهام تقدم للعالم نموذجاً رائداً في مجال مكافحة الفساد.

جهود كبيرة

وفي السياق ذاته، أكد رئيس البرلمان العربي أن المرحلة الجديدة لمكافحة الفساد التي أسسها الرئيس السيسي انعكست بشكل واضح في الجهود الكبيرة التي تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية المصرية في هذا المجال، واصفًا إياها بأنها أصبحت في ظل هذه المنظومة الجديدة، واحدة من أعظم الصروح الوطنية والإقليمية في مكافحة الفساد، مضيفاً أن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة، تمثل صرح تدريبي وأكاديمي وتقوم بدور متميز في تطوير البحوث وابتكار حلول جديدة للحد من ظاهرة الفساد.

وأضاف «العسومي»، أن البرلمان العربي في إطار اهتمامه بملف مكافحة الفساد حريص على تأسيس تعاون مؤسسي مع الهيئات المعنية بمكافحة الفساد في الدول العربية بما يساعد في بناء وتعزيز قدرات البرلمانيين العرب في هذا المجال، مؤكدًا أن التعاون القائم بين البرلمان العربي وهيئة الرقابة الإدارية المصرية يُمثل نموذجاً يحتذى به في هذا المجال.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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