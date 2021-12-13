الإثنين 13 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلينكين يبحث مع الرئيس الإندونيسى جائحة كورونا وأزمة المناخ

بلينكين
بلينكين

حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية ومواجهة جائحة كورونا وأزمة المناخ خلال اجتماعهما اليوم في جاكرتا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس -وفقا لما أورده الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية اليوم الاثنين إن "بلينكين والرئيس ويدودو شددا على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإندونيسيا وناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية"، كما ناقشا التعاون الثنائي والإقليمي لمواجهة التحديات التي تواجه الديمقراطية وحقوق الإنسان، فضلا عن أزمة المناخ وجائحة فيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن بلينكين وصل إلى إندونيسيا في وقت سابق من اليوم في زيارة تستغرق يومين لمناقشة العلاقات الثنائية وسبل مكافحة وباء كورونا، ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الأمريكية بعد انتهاء زيارته الحالية لجاكرتا، إلى ماليزيا وتايلاند.

جائحة كورونا أزمة المناخ الرئيس الأندونيسي جاكرتا وزير الخارجية الامريكي

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