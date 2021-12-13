السيطرة على 3 حرائق بمناطق متفرقة فى الشرقية

شهدت محافظة الشرقية، اليوم الإثنين، 3 حرائق في أماكن متفرقة تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة عليهم دون خسائر في الأرواح.

مصنع الصالحية الجديدة

نشب حريق داخل مصنع فول سوادنى، بطريق 36 الحربى بمدينة الصالحية الجديدة في محافظة الشرقية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.

وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب حريق بمصنع فول سوداني بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وتم إخطار الحماية المدنية بالشرقية، ومرفق الإسعاف تحسبًا لوقوع مصابين.

ورشة خشب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق نشب بورشة خشب بقرية ميت يزيد التابعة لمركز منيا القمح.

وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب حريق بورشة خشب بقرية ميت يزيد، وتم إخطار الحماية المدنية بالشرقية.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء وتمت السيطرة على الحريق، وتبين نشوب الحريق بمكبس خشب داخل الورشة، ولم يسفر عن وقوع خسائر بشرية، تم تحرير محضر بالواقعة.

كشك إطارات سيارات

كما تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق نشب بكشك إصلاح إطارات السيارات بمدينة بلبيس بالقرب من ميدان الحصان.

وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب حريق بكشك لإصلاح إطارات السيارات، وتم إخطار الحماية المدنية بالشرقية.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق، ولم يسفر عن وقوع خسائر بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة.