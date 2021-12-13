الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

علاج بالروبوت والماء يُعيد الحركة والنطق لطفل إماراتي

روبوت
روبوت

تمكن فريق طبي  في أبوظبي من علاج طفل إماراتي 6 سنوات كان يعاني من شلل في الحركة وفقد النطق، من خلال خطة علاج استغرقت أقل من خمسة  أشهر بالاستعانة بأجهزة تأهيل متطورة وروبوتات تعتمد على الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، بالإضافة إلى العلاج التأهيلي المائي.
 وقال الدكتور مشعل القاسمي، الرئيس التنفيذي لمستشفى التأهيل التخصصي بأبوظبي إن الطفل أحمد الغفلي كان قد أصيب بمتلازمة غيلان باريه وهو اضطراب عصبي نادر يتسبب في إصابة المريض بضعف في عضلات الجسم كاملة بما في ذلك عضلات التنفس.
وذكر أن الطفل خضع لعلاج تأهيلي متقدم استمر نحو خمسة  أشهر، تم خلاله استخدام أجهزة روبوت تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وجلسات للعلاج التأهيلي المائي لإعادة القدرة على الحركة،  وخرج من المستشفى بعد أن عاد لطبيعته، إذ أصبح قادرا على الحركة والنطق والأكل والتنفس دون الاعتماد على جهاز التنفس الاصطناعي.

يشار إلى أن متلازمة غيلان باريه هي حالة طبية نادرة يهاجم فيها الجهاز المناعي الأعصاب، وتتسبب في شلل الساقين وتصعد أحيانا إلى عضلات التنفّس ثم أعصاب الرأس والرقبة، وسرعان ما تنتشر هذه الأعراض حتى يُصاب كامل الجسم بالشلل.
 ولا يُعلم على وجه التحديد سبب الإصابة بهذه المتلازمة، وعادة ما يظهر هذا الاضطراب بعد عدة أيام أو أسابيع من التعرض لعدوى في المجرى التنفسي أو الهضمي.

يذكر أن "الروبوت عمله الأساسي استكشاف الأماكن عالية الرطوبة"، حيث  يستطيع عمل محطات تولد أكثر من 5 آلاف لتر في اليوم، إضافة إلى إمكانية تحقيق 50 ألف لتر في اليوم، ويمكن استخدامه خارج المريخ أيضًا في المناطق الصحراوية التي لا تملك مصادر مياه طبيعية، وبهدف التوفير تكلفة عمل الآبار ومد الأنهار المكلفة.

التنفس الاصطناعي العلاج التأهيلي المائي إمارات ابوظبى عضلات التنف س الجهاز المناعى

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وائل لطفي

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