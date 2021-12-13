الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«أب لكل المصريين».. قصة طفل قنا الذي وجه الرئيس السيسي بدعم أسرته

السيسي
السيسي

كالعادة الرئيس الإنسان، يعد ويوفي بوعده، حيث فور معرفة قصة الطفل حسين عبدالله إبراهيم محمود، صاحب الـ 16 عاما، الذي كان يعول أسرته ويعمل بائع خضروات، والذي تعرض لحادث قتل على يد مستهتر وعاطل كان يريد سرقته. 

دعم الرئيس الكامل لأسرة الطفل حسين 

على الفور أمر الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير كافة المستلزمات لأسرة الطفل حسين عبد الله إبراهيم محمود سعيد الذي يبلغ من العمر 16 عاما، حيث يقيم بقرية القصر مركز نجع حمادى محافظة قنا.

حيث أن الطفل حسين إبراهيم بائع الخضراوات، كان يسعى للعمل ليتكفل بأسرته، الأسرة التي تتكون 8 أفراد، يعولهم بمفرده.

بناء منزل لأسرة الطفل ضمن مبادرة سكن كريم

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبناء على طلب الرئيس عبدالفتاح السيسى، تم دراسة الكاملة لمعرفة حالة أسرة الطفل حسين، وعلى الفور تم الاستعداد لعمل منزل الأسرة  ضمن مبادرة سكن كريم بإعادة هيكلة البناء بشكل جيد يليق بالأسرة، وتوفير كافة مستلزمات المنزل اللازمة، بشكل فوري.

صرف 10 آلاف جنيه لمساعدة الأسرة 

وعلى الفور تم صرف مساعدة للأسرة قيمتها 10 آلاف جنيه من بنك ناصر الاجتماعى، بالإضافة إلى صرف ألف جنيه لوالد الطفل  من إحدى الجمعيات، بجانب صرف الدعم النقدى، من تكافل وكرامة وصرف كافة  أدوية للأسرة بشكل شهرى وتوفير الغذاء اللازم والكافي للمعيشة، وصرف كافة الغذاء.

كما تعمل الدولة علي توفير فرص عمل لأبناء الأسرة البالغين من محافظة قنا وقيام وزارة القوى العاملة بتوفير فرص العمل.

توفير مشروع صغير لدعم أسرة الطفل

وعلى الفور تم التنسيق من قبل محافظة قنا، بالتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتوفير أحد المشروعات الصغيرة للأسرة، والدعم لهم، من خلال نظام التقسيط لرب الأسرة بدون فوائد، لمساعدة أفراد الأسرة والعيش حياة كريمة وبسيطة بين الناس.

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