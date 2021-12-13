مستشار النمسا: اليمين المتطرف يستغل مظاهرات رفض اللقاحات للعنف

أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر أن مظاهرات معارضي فرض لقاح كورونا إجباريا يتم استغلالها من جماعات اليمين المتطرف في البلاد، حيث يتم تحريض بعض الأفراد على استخدام العنف والاشتباك مع رجال الأمن .

وقال نيهمر - في تصريحات اليوم الاثنين، بمناسبة أول أيام فتح البلاد بعد إغلاق استمر 3 أسابيع - إن الحكومة ستمضى في قراراتها ولن تلتفت الى هذه الجماعات ذات الأجندة السياسية المعروفة ، مشيرا إلى أن التطعيم الإجباري المقرر في فبراير المقبل هو "الملاذ الأخير" ، لافتا إلى ضرورة رفع نسبة متلقى اللقاح لتجنب موجات جديدة من الوباء .

وذكر المستشار النمساوي أنه في حالة عودة ارتفاع معدل الإصابات، سيتم التفكير مجددا بالعودة إلى الإغلاق، لافتا إلى تطبيق إجراءات الحماية الصارمة بالتزامن مع فتح البلاد، خاصة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية .

ولفت المستشار النمساوي إلى أنه سيتم تفادي الأخطاء السابقة في التعامل مع متغير "أوميكرون" الجديد، حيث سيتم الاعتماد بشكل أكبر على المشاورات مع الخبراء في مجال الصحة، بالإضافة إلى تسريع عملية اتخاذ القرار الحكومي .