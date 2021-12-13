الإثنين 13 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء لبنان: الاتصالات مستمرة لإيجاد حل للوضع الحكومى

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن الاتصالات مستمرة لاستئناف عقد جلسات مجلس الوزراء، لاسيما وأن الفترة المقبلة تتطلب عقد جلسات مكثفة للحكومة؛ للبت في الكثير من الملفات التي هي قيد الإنجاز، ولمواكبة المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي.


ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن ميقاتي قوله - خلال لقائه، اليوم الاثنين، مع السفير بيار دوكان الموفد الرئاسي الفرنسي ومنسق المساعدات الدولية من أجل لبنان - "إن الاتصالات مستمرة لإيجاد حل للوضع الحكومي، وأن المفاوضات مع صندوق النقد تسير بشكل جيد، ومن المتوقع أن تظهر النتائج قريبا".


وأضاف أن الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء من دون تأمين الظروف المناسبة قد تسبب مزيد من التشنج السياسي وتعقد الحلول أكثر فأكثر، من هنا فإننا نستكمل الاتصالات قبل اتخاذ القرار في هذا الإطار.


ومن جهته، قال السفير بيار دوكان إنه لاحظ العديد من التطورات الإيجابية، ومنها استمرار المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي التي تسير بشكل جيد، مشددا على ضرورة إرساء المبادئ العامة لمعالجة الأزمة اللبنانية قبل التوصل إلى اتفاق مع الصندوق.
وأكد وجوب أن يتم الاتفاق مع الصندوق قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة، لافتا إلى أن الاتفاق مع الصندوق قد يفتح الباب حول الحوار في شأن مشاريع مؤتمر "سيدر"، الذي عقد في باريس بشأن لبنان العام الماضي.

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