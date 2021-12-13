نائب محافظ مطروح عن المدرسة المصرية اليابانية: «صرح كبير» (صور)

تفقدت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، المدرسة المصرية اليابانية، الأولى من نوعها في المحافظة، لمتابعة التجهيزات النهائية، تمهيدًا لافتتاحها واستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني.

ورافقت «الدستور» الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح خلال الجولة التفقدية في المدرسة اليابانية المصرية بمنطقة الكيلو 7 شرق مدينة مرسي مطروح.



وقالت «عثمان» لـ«الدستور»، إن المدرسة اليابانية تم إنشاؤها على مساحة 5 آلاف و550 م2 وبسعة 14 فصلا، بتكلفة 13 مليون جنيه، مشيرة إلى أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وضع حجر أساس المدرسة اليابانية في ديسمبر 2020.

وأشارت إلى أن المدرسة المصرية اليابانية تعد بمثابة صرح كبير ونقل للتجربة التربوية اليابانية، مؤكدة على أنه يتم الاستعداد حاليا لاستقبال طلاب «كي جي 1 و2» في الفصل الدراسي الثاني، مؤكدة أنه سيتم خلال الفترة القادمة عقد مؤتمر تعريفي لتوضيح جميع النقاط الخاصة بالتعليم الياباني.

اختيار هيئة التدريس

وتابعت نائب محافظ مطروح، بأنه سيتم اختيار هيئة التدريس داخل المدرسة والمعلمين والإداريين بعد التقديم على الموقع الإلكتروني التابع للوحدة اليابانية بوزارة التربية والتعليم، كما سيتم عقد اختبارات على أعلى مستوى للمعلمين وانتقاء الأعلى كفاءة منهم.

وأوضحت، أن نظام التعليم في المدرسة اليابانية يتم من خلال أنشطة التوكاتسو، مشيرة إلى أن مرحلة كي جي 1 تبدأ من سن 4 سنوات لـ 5 سنوات، وكي جي 2 تبدأ من 5 سنوات لـ 6 سنوات.

نائب محافظ مطروح

٢٠٢١١٢١٣_١٢٠٧٤٥

٢٠٢١١٢١٣_١٢٠٤٢٣

٢٠٢١١٢١٣_١٢٠٤٠١

٢٠٢١١٢١٣_١٢٠٣٥٥

٢٠٢١١٢١٣_١٢٠٣٣٩

نائب محافظ مطروح

نائب محافظ مطروح

نائب محافظ مطروح

نائب محافظ مطروح

٢٠٢١١٢١٣_١١٥٧٤٨

٢٠٢١١٢١٣_١١٥٧٤٥

٢٠٢١١٢١٣_١١٥٧١١

٢٠٢١١٢١٣_١١٥١٢٤

٢٠٢١١٢١٣_١١٤٩٤٣