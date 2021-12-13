زيارة ثنائية.. وزير الخارجية يتوجه إلى قبرص

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يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا مساء اليوم، في زيارة ثنائية تلبيةً للدعوة الموجهة من نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس.

ومن المقرر أن تعقد مباحثات بين وزير الخارجية ونظيره القبرصي تتناول كل أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الزيارة تأتي في إطار الدفع المستمر للعلاقات الثنائية والمتابعة لنتائج اجتماع اللجنة العليا للتعاون المصري القبرصي التي تم تدشينها في القاهرة في سبتمبر الماضي برئاسة رئيسي البلدين، بالإضافة إلى التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.