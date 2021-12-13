الصحة العالمية تبدأ برنامج توفير علاج السرطان للأطفال فى الدول الأكثر فقرًا

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، تدشين برنامج لتوفير أدوية علاج السرطان للأطفال في الدول الأكثر فقرا.



ويشرف على تنسيق البرنامج، منظمة الصحة العالمية ومستشفى سانت جود في ممفيس، بهدف مساعدة الصغار في أنحاء العالم.



ويشار إلى أنه يتم تشخيص إصابة 400 ألف طفل سنويا بالسرطان، حيث يعيش تسعة من بين عشرة منهم في دول منخفضة أو متوسطة الدخل، وغالبا ما لا يمكنهم الوصول للأدوية.



وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن عدم القدرة للوصول للأدوية يعني أن فرص النجاة أقل من 30 %، وهو أقل من 80% وهى نسبة نجاة الأطفال في الدول الغنية.



ويشار إلى أن نحو 100 ألف طفل يموتون بسبب السرطان سنويا. وتقدم مستشفى سانت جود 200 مليون دولار على مدار ستة أعوام من أجل البرنامج، الذي يسعى لعلاج 120 ألف طفل في 50 دولة بحلول عام .2027



ومن المقرر أن تشارك 12 دولة في المرحلة الأولى بحلول 2023، على الرغم أنه لم يتضح ما هى هذه الدول.



ويهدف البرنامج لمساعدة الحكومات في اختيار خطط الأدوية والعلاج، والحد من الأسعار وضمان إمدادات موثوق فيها من خلال تعزيز الطلبات.



كما يهدف لتعزيز الابتكار ومنع الشركات التي تنتج أدوية مغشوشة.

وتوقعت منظمة الصحة العالمية ازدياد حالات الإصابة بالسرطان بنسبة 81% بحلول عام 2040 في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، بسبب عدم كفاية الموارد اللازمة للوقاية.



وحذرت المنظمة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، في تقرير لها، من أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن العالم سيشهد زيادة عالمية بنسبة 60% في حالات السرطان على مدى العقدين المقبلين.



وفي العام 2018، سجلت منظمة الصحة العالمية 18،1 مليون حالة سرطان جديدة في جميع أنحاء العالم.



وتتوقع المنظمة أن يصل الرقم إلى ما بين 29 و37 مليون حالة بحلول عام 2040، مشيرة إلى أن عدد الإصابات الجديدة بالسرطان سيزداد بشكل أكبر في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (+81% بحسب التقديرات).